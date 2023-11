Arturo Longton habló con BioBioChile respecto a la última pelea que protagonizó dentro de Tierra Brava junto a Luis Mateucci. El chico reality, apodado como “Arturo Leyenda” en redes, tuvo un enfrentamiento que casi llegó a los golpes con el argentino en el capítulo 21 del show de telerrealidad.

Cabe recordar que apenas ingresó, Longton arremetió contra Mateucci catalogándolo como “un ególatra“.

Respecto a la discusión del capítulo anterior del reality, Arturo expresó: “fue la primera vez que me agarró un camión. Casi a combo. Pero el hueon como que todos los días me tiraba hueas. Y yo nunca reacciono así como reaccioné, ojo. Pero no sé, como que… Algo me dijo como que quizá te meten el dedo en la herida y me calenté así, pero mal“.

“Lo quería matar, con la locura. Yo le dije que fuéramos a pelear atrás. Te lo juro, le saqué el gorro. Está loco, nunca me había pasado, me volví loco mal. Nunca me pasó ni en La Granja con Gonzalo, nunca. Este hueon me sacó así”, agregó Longton.

“No sé, sobre reaccioné a una huea que me tenía caliente. Porque yo no soy así, después ya he estado bien. Porque siento que hoy día como que buscan las peleas. Y en mi caso, cuesta que pelee. Porque igual hoy estoy más tranquilo, me arrepentí después”, expresó también el integrante de Tierra Brava.

“Después me sentí que había sobre reaccionado a una huea que no ameritaba eso. Pero es que eran hueas acumuladas, como cuando un hueon te da todos los días… Te picanea. Te picanea como de lejos. No sé, lo tenía atravesado. Sentía como la mala vibra de él hacia mí (sic)”, concluyó Arturo.

La pelea entre ambos jugadores partió cuando Mateucci le dijo “estás durmiendo y dices ser estratega de un reality” a Longton. Ante ello, “la Leyenda” respondió: “y tú, has estado en puras huevadas de pareja, donde lo único que hacías era agarrar y ninguna huevada más (sic)”.

Por eso, Luis le dijo a Arturo que “no tenía ningún carisma”, lo que terminó desatando la rabia del chileno.

Revive aquí la pelea entre Arturo Longton y Luis Mateucci en Tierra Brava: