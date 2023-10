En un vistazo liberado por el canal durante la emisión del episodio de esta tarde de “Como la vida misma”, se mostró una escena que sería clave en el desarrollo de la historia de Joselo (Max Salgado), hijo de Sole (Sigrid Alegría) y Marco (Andrés Velasco).

En el episodio recién estrenado se pudo ver como el personaje de Max Salgado debe despedirse de Thiago, interpretado por Francisco Dañobetia, luego de que este decidiera continuar su carrera en Valparaíso después de terminar su relación con el ex estudiante de derecho.

Pese a que varios personajes de la trama, como el tío del joven, René (Sebastián Layseca) y Bea (Carmen Zabala) están al tanto de su homosexualidad, tanto sus padres como hermanos no han caído en cuenta de ello.

Por ello, luego de ver una fotografía de Joselo y Thiago, además de presenciar la emotiva despedida de la pareja, recién Sole será capaz de leer las señales.

En el adelanto de la producción se puede ver al personaje de Sigrid Alegría conversar con René sobre ello: “Todas las mamás saben lo que le pasa a sus hijos, por lo menos lo huelen, lo intuyen, no sé, se enteran”, le espeta entre gritos a su hermano.

Tras lo que le pregunta directamente a René: “¿Joselo es gay?”. Luego de la expresión de duda del hombre, en las escenas se puede ver a Sole conversando con su hijo, a quien le afirma: “Cuando uno sufre las personas que nos quieren los sienten”.

“Hay algo que te tengo que contar”, le dice el joven evidentemente angustiado.

Tal como lo hacen capítulo a capítulo, los seguidores de la teleserie y de la pareja nombrada popularmente como ‘Thiaselo’ no hicieron esperar sus reacciones ante el adelanto donde hicieron hincapié en lo difícil que ha sido para Sole entender que ocurre con su hijo.

— javiera saw 5sos (@ruindore) October 17, 2023

la sole tenía que ver al joselo con el thiago juntos para recién cachar igual no me sorprende si con la carol tuvo que leer explícitamente que estaba embarazada en un papel escrito #ComoLaVidaMisma

No me sorprendería para nada que la sole no se de cuenta que hay algo entre joselo y thiago, considero que las fotos de la cabina eran más evidentes#comolavidamisma

— Nico J (@Nico_0821) October 17, 2023