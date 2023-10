Una esperada escena de la teleserie Como La Vida Misma se emitió esta noche, donde se informó el fallo por el juicio entre Alonso (Daniel Muñoz) y Octavia (Ingrid Cruz), para saber quién se quedaría con su hijo Benjamín, interpretado por el menor Alexander Tobar.

Recordemos que en capítulos anteriores, Octavia manifestó sus intenciones por tener la custodia completa de “Benja” y finalmente como ambos padres no llegaron a un acuerdo, el caso fue llevado a tribunales.

Después de varios capítulos de expectación, finalmente se conoció el resultado. “Es imprescindible ver la actitud de los padres para garantizar el bienestar de los hijos y la posibilidad de procurar un entorno que sea adecuado y acorde a su edad”, dijo la jueza.

“Tomando en cuenta también la opinión expresada por el menor, este tribunal le concede el cuidado personal y total a la madre“, sentenció, generando sorpresa tanto en Alonso como en Octavia.

La decisión generó una tensión más entre la ex pareja, con un enfrentamiento posterior en el que Alonso asegura que la mamá de Benjamín habría “quebrado” a una familia.

Asimismo, las escenas siguientes mostraron a los padres dándole la noticia al menor, donde Benja expresa que el jurado no habría considerado su opinión, “no me hicieron caso”, expresó.

La decisión desató una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos se quejaron del giro en la historia e incluso lanzaron improperios a Mega por la ficción.

“No se los voy a perdonas jamás”; “fue bien injusto este juicio, enjuiciaron muy mal al Alonso”; “Mega te odio”; “chao no quiero ver más, imperdonable”, fueron algunos de los comentarios.

Como mierda no gana la custodia un papa tan bueno y se la dan a la mamá, como el pico la justicia #comolavidamisma

— javiera saw 5sos (@ruindore) October 11, 2023

fue bien injusto este juicio enjuiciaron muy mal al alonso no quiero ver la carita del benja cuando le digan que va a tener que irse con la octavia y va a poder ver a su papá en menor tiempo me va a destrozar el corazón #ComoLaVidaMisma pic.twitter.com/wc1GDlE1Dz

Para que andamos con tonteras, siempre o casi siempre la mujer se lleva al niño aunque el papá sea una "mejor opción" y me pregunta, ¿donde está la igualdad ahí? #comolavidamisma

me voy, apagué está wea chao mega no te quise nunca #comolavidamisma pic.twitter.com/4R9mnCP4yJ

TE ODIO OCTAVIA Y TE ODIO PAREJA DE LA OCTAVIA QUE NO ME HE DADO LA PAJA DE APRENDERME EL NOMBRE PORQUE IGUAL VALE CALLAMPAAAA#comolavidamisma pic.twitter.com/FGmKxgf13x

— ೫ॱ˖ 𝙘𝙖𝙮𝙖 🫧 (@jooniekenobi) October 11, 2023