Recientemente, se ha desatado una ola de críticas en redes sociales en contra de Seba Ramírez, integrante de Gran Hermano, por sus desafortunados comentarios sobre la vida sexual de otra participante del reality: iCata.

Y es que, Sebastián demostró desconocer por completo lo que significa la asexualidad; un tipo de orientación sexual caracterizada por la falta o nula atracción sexual hacia otras personas.

“Yo nunca había pensado que existía una mina, o una persona, da lo mismo, 10 años sin meterle…” Fue una de las duras frases lanzadas por Ramírez.

Lo que también ha molestado a los cibernautas es la reacción de otros participantes del encierro frente a los comentarios de Sebastián: risa y/o validación.

“Pero una vez ha tenido un puro pololo, hasta los 19, 20, y la mina tiene casi 30. Igual es heavy”, dijo también el chico reality.

“¿Una persona normal tú crees que hace eso?, ¿10 años sin nada?, ¿a tus 27 años? Estamos hablando que casi desde los 19 años que no pasa nada” agregó Seba, a lo que Francisca le preguntó “¿Te refieres a tentenvilú?” término que ocupan generalmente en Gran Hermano para referirse a las relaciones sexuales.

“Su onda po’” le dijo Fran. Ramírez le preguntó también a Alessia qué opinaba al respecto, a lo que la cantante le respondió que no lo encontraba normal, pero tampoco lo consideraba algo malo. “Nadie está diciendo que está mal Ale, estoy contando que es heavy. Si no está mal, da lo mismo. Yo no sé si está mal, no sé si está bien, yo lo encuentro raro, es cuático”, reafirmó el competidor.

“Ahora me di cuenta, a mis 37 años, que existen personas así, yo quedé loco. Imagínate tú a los 20… Bueno, tú eres virgen (a Alessia), pero imagínate tú a los 20, 19 años, ¿te aguantas? Pregúntale a una amiga tuya, de tu edad. Te apuesto que no hay ni una mina que se aguante tanto como la iCata“, continuó Ramírez.

En otra instancia del mismo capítulo, Seba fue a comentarle lo mismo a Constanza Capelli, ya con un tono burlesco. “Tamos cagaos (sic)… Le presentai a ‘Vegeta’ o ‘Kakaroto’, se los hace pebre. Qué loco igual”, a lo que Cony reaccionó con risa.

Mira aquí algunas de las reacciones de los cibernautas frente a la situación:

No era cony la que armo un show porque stefi dijo que iCata debía arreglarse más? Ahora burlándose con Sebas de su sexualidad riéndose de sus chistes horrendos Lo mismo se lo dijo a Fran y Alessia y no las vi burlanodose así #thelulosShow#GranHermanoCHV #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/V7b2Ejc3EG — Luci ✨ (@opinandoandoGH) October 4, 2023

Díganle a Weastian que existen los asexuales pa que termine de morirse porfa, es una persona horrible. Espero que los fans de la ICata lo hagan cagar, no encuentra nada mejor que webear a las minas que no lo pescan por asqueroso. #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/IGJryJkBXh — Roo (@RoKittenn) October 4, 2023

La están agarrando más con Cony, que con el Weas que trató a la iCata de "anormal" por su vida sexual. Diría que me sorprende, pero siempre hacen la misma weá. Claro, como Seba es onvre, le dejan pasar todas las weás#LaResistenciaLulo — Fraan (Taylor's Version)💜 (@Lxrryftkidrxuhl) October 4, 2023

si vamos a hablar por hablar, hablemos todo, segundo 00:38 tanto Alessia como Francisca asienten con que la manera de vivir la vida sexual de icata “no es normal” y saben que? ME CAEN COMO EL PICO PERO LA CULPA NO ES DE ELLAS, es de ese weon, entiéndalo wn

#LaResistenciaLulo pic.twitter.com/LCNoGJ3V7O — nosechiflen 🩰 (@fimf2001) October 4, 2023

Hablar de la Asexualidad de iCata como lo hizo Sebastián, es lo mismo que si hubiese hecho comentarios sobre la bisexualidad, homosexualidad, etc. Discriminación por género/orientación sexual/sexualidad se supone que está prohibido y DEBE ser sancionado. #GranHermanoCHV — Ballestrinque ☔ | #SeráLey ✊🏽💚 (@NicoChiessa) October 4, 2023