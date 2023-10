Jennifer Galvarini (Pincoya) recibió la visita de su hermana Paola durante el pasado martes en Gran Hermano. Si bien en un inicio la competidora se mostró feliz por el hecho, todo indica que la invitación no terminó de la mejor forma.

Sin ir más lejos, la mujer oriunda de Chiloé indicó a Alessia y Francisca que incluso hubo un desaire cuando Paola aún estaba en el lugar.

“Si no viene mi hijo, no quiero ver a nadie. Si no viene Felipe no me interesa ver a nadie. Entonces es como si hubiera entrado mi marido y no viene con Felipe, me lo puteo (sic)”, indicó.

“¿Qué estás haciendo acá?’ le hubiese dicho. Entonces la gente dirá ‘la hue… es una mier…’, pero no es que yo no quiera llorar, obvio o tengo sentimientos, pero no me gusta verme llorar”, agregó.

Asimismo, Pincoya sostuvo que durante la mañana tuvo un breve encontrón con su familiar, asegurando que no le gustó que no le contara cosas del exterior y no le llevara ropa nueva.

“Ayer me gustó que viniera la Lulo y todo, me pillaron volando bajo, me olvidé de todo. Ahora en la mañana me entró toda la mierda (sic). ‘Ándate’ le dije, me entró la rabia”, expuso.

“Estaba ordenando mis huevadas y me empezaba a acordar. Esta (…) no me contaba nada. Yo le preguntaba ‘¿cómo está la Dani?’, ‘bien, todos bien’. Entonces yo después le dije ‘oye huevona (sic) ¿Tú no ves el programa?’, ‘si’. Le dije ‘¿Y cómo chucha (sic) no te diste cuenta que yo tengo una sola calza? ¿Por qué no me trajiste una calza?”, sentenció Jennifer.

Hay que señalar que, durante este miércoles, Hans recibió la visita de su mamá, con quien celebró su cumpleaños.