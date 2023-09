Por generaciones, Mafalda ha marcado la historia de miles de personas. La obra de Quino es más que una tira, es todo un compendio de crítica social que muestra desde el ojo de una niña, lo que muchos pasamos desapercibido o no nos animamos a decir.

Disney+ y Star+ lanzan este miércoles 27 Releyendo Mafalda, un documental que muestra archivos, imágenes y relatos de dibujantes, guionistas y artistas marcados por esta obra, cuya primera edición salió el 29 de septiembre de 1964, es decir, hace 60 años.

Releyendo Mafalda

BioBioChile conversó con la directora de la obra, Lorena Muñoz, quien entregó detalles sobre el proceso de creación del documental y se refirió a qué le podría preguntar a Quino si pudiera conversar con él.

Sobre su vínculo con Mafalda, Lorena Muñoz dijo que “Me acompaña desde que nací, se leía en mi casa, se lo leía a mis hijos y de hecho vivo muy cerca de donde Quino ideó Mafalda, solo a un par de cuadras, en Barrio de San Telmo y ese es mi vínculo con Mafalda, de fan de lectora”.

La directora agregó que siempre fue fanática de Mafalda, pero que había un montón de cosas que ella no sabía, las que descubrió al estar en contacto con la familia que formó parte del proyecto.

Entre las anécdotas que descubrió está que “me encantó enterarme de cómo había conocido a su mujer, eso habla de él, más de él que de ella. La fascinación y respeto con la que habla de ella. Me pareció superinteresante enterarme de que a veces no tenía ganas de sentarse a dibujar, pero tenía que hacerlo, era una obligación del trabajo. Tener que entregarlo en una determinada fecha, y tenía que hacerlo, pero no tenía ganas. Todo eso lo humanizó un montón”.

El comediante argentino Agustín Aristarán y el actor y director español Santiago Segura, son solo algunos de los rostros conocidos que aparecen en el documental.

“Ser una mosquita y observarlo”

Sobre el proceso de selección de los invitados, señaló que “Eso lo hizo producción, por un lado, estaba la familia. Quino estaba vivo cuando se tomó la decisión de hacer la serie y estuvo de acuerdo, lo que fue muy lindo. Los sobrinos, la sobrina, uno de los sobrinos es Guille, en quien se inspiró él para el personaje. Por el otro estaban los historietistas que cumplían la función de pares, algunos eran amigos de él. Pese a que hablaban de lo técnico, nos ayudaron con algunas anécdotas interesantes. Además de los personajes internacionales que alguna vez hablaron de Mafalda (como fanáticos).

Consultada por BioBioChile sobre qué le preguntaría a Quino después de la investigación, lo primero en responder (entre risas) fue “me gustaría tomarme unos mates con él, pero nunca sopa“.

“Si pudiera me quedaría en silencio con él. Eso es algo que él hacía de manera magistral, tenía esos tiempos de silencio sabio, de quien sabe escuchar más que hablar, y por eso también observar y representar su obra del mundo que lo rodea desde un punto totalmente humano. Es una historia de una zona y lugar chiquito, es una historia porteña, no argentina, es porteña y que se pueda sentir identificada gente de todo el mundo”, manifestó.

Finalmente, la directora de Releyendo Mafalda dijo que más que preguntarle algo, le gustaría observarlo “ser una mosquita y observarlo en silencio. Verlo dibujar”.