El cocreador de la aclamada serie The Office, Greg Daniels, estaría pensando en un reinicio de la sitcom que se transmitió entre 2005 y 2013, y que luego continuó en plataformas de streaming.

Así lo señala un reporte del periodista Matthew Belloni en el portal Puck News.

Pese a que no hay mayor información ni un reporte oficial, una vez que se pueda ratificar el acuerdo del sindicato de guionistas con los estudios de Hollywood, se espera una gran cantidad de reuniones en torno a “todas las series y películas luchando por los mismos recursos mientras los estudios intentan salvar a sus plantillas de 2024″, advirtió Belloni consigna The Wrap.

El periodista agregó que con lo anterior ocurrirá una “avalancha” de anuncios de proyectos y casting que no han salido a la luz por miedo a violar las reglas del gremio y el cuestionamiento público.

Entre estos anuncios estaría un posible reinicio de The Office, añadió el periodista de Puck News.

The Wrap consultó tanto a Daniels como a NBC para saber más antecedentes sobre el posible anuncio, sin embargo, no respondieron ni hicieron comentarios.

The Office: spinoff fallidos

Pero esta no es la primera vez que se propone un reboot de The Office, ya que en 2008 se anunció un spinoff en torno a una fotocopiadora. Esto no llegó a la luz y se tomó solo una arte, que terminó en la serie “Parks and Recreation”.

En 2012 se pensó en otro spinoff, centrado en el personaje de Dwight Schrute, donde se dedicaba a su granja de remolachas llamada “The Farm”, pero fue cancelada.

El último intento fue una serie llamada “Tío Stan”, donde se seguiría a un retirado Stanley Hudson, pero tampoco resultó.