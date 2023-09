La teleserie ‘Como la vida misma’ emitió un capítulo bastante intenso, en el cual Carol (Octavia Bernasconi) finalmente le dijo a su madre sus intenciones de abortar su embarazo.

Dentro de la ficción, la escena partió con Soledad (Sigrid Alegría) entrando a la pieza de la adolescente, quien en ese momento estaba leyendo información respecto a interrupción en embarazos.

Es durante la conversación entre ambas fue que el personaje le reconoce a su progenitora que “no está preparada para convertirse en madre”.

Pese a que Soledad intenta convencerla para que de pie atrás con la determinación, Carol se muestra muy decidida e incluso le indica “Mamá, ayúdame a abortar”.

En los últimos capítulos de la producción se había mostrado que Carol y Nacho, padre del bebé, habían sido ‘funados’ en redes sociales.

Precisamente fue aquello lo que habría llevado al personaje a tomar la decisión, que podría dar un nuevo giro a la historia de la teleserie.

Hay que señalar que la escena dio paso a diversas reacciones entre los seguidores de Cómo la vida misma. La mayoría en contra de la muchacha de 17 años.

Recuerdo haber dicho que no entendía a la Carol, ahora lo confirmo de nuevo… que onda la Carol?? No entiendo quiere o no quiere… si se hace un aborto seguro después se arrepiente y culpa a la mamá que no la aconsejo bien #comolavidamisma

— Pauli (@pauli_miku) September 8, 2023