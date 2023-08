El influencer y exparticipante de Gran Hermano, Lucas Crespo, participó la noche de este lunes en el programa resumen del espacio luego de ser eliminado por el público, lo que lo convirtió en el noveno concursante en dejar el encierro.

Fue en este espacio que Crespo fue consultado su paso por el programa, sin embargo, uno de los más esperados por el público fue el episodio donde habría maltratado a la mascota de la casa, Bigotes.

La agresión ocurrió hace poco más de un mes, cuando mientras el participante dormía en el sillón del living de la casa, el can súbitamente se levantó para acercarse al influencer, quien estaba cubierto por una frazada. Fue en ese momento que Lucas Crespo tomó el hocico de Bigotes y lo apretó, lo que provocó el llanto del animal.

El momento causó gran impacto en la opinión pública al punto de que los cuidadores de Brownie, mascota del presidente Gabriel Boric, publicaron una carta dirigida a la producción del programa apuntando a la agresión de Crespo.

“Espero que CHV entienda la gravedad de los hechos que han sido transmitidos mediante televisión abierta, y que dado esto, tomarán las medidas contra Bambino y Lucas, esperando que esta sanción sea la eliminación de la casa“, pidieron en ese entonces.

Sin embargo, recién ahora, luego de su eliminación, el participante pudo dar su versión de los hechos. El influencer relató en el programa que fue interceptado en el aeropuerto de Argentina por una fanática, quien le dijo “no hay que maltratar a los animales”, lo que lo sorprendió.

“Quedé para adentro, dije, ‘cuando en mi vida le hice algo a Bigotes’“, contó. Tras esto aseguró que un amigo le mostró el registro del momento: “Estaba durmiendo, estaba con la cuestión (frazada) puesta, me pudo haber mordido, le saqué la mano… no tengo idea de qué carajo pasó. No me acuerdo”, explicó.

A lo que agregó: “Encuentro injusto que se me tilde de maltratador en la calle o el aeropuerto”. Lucas Crespo también aseguró que durante su estadía en Gran Hermano acostumbraba a jugar y entrenar con Bigotes.

“El que más jugaba con Bigotes en la casa, con el que más se cansaba era conmigo”, aseguró Lucas tras su salida de Gran Hermano. “En mi puta (sic) vida he maltratado a un perro”, cerró el influencer.