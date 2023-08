Se suponía que Lucas Crespo iba a abandonar este jueves Gran Hermano, luego de confirmar su renuncia el día anterior. Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado y completamente en vivo.

El programa estelar tenía todo listo para decir adiós al participante. Sus compañeros estaban formados en la entrada e incluso le mostraron un video de sus padres, quienes le decían que estaban orgullosos de él.

No obstante, este miércoles, tras comunicar su decisión a sus compañeros, ya había comenzado a tener dudas respecto a su renuncia, las que confesó a Fran Maira.

“Yo creo que el programa tomó… (la decisión final) fue del programa”, contó Maira a Constanza Capelli.

¿Por qué se arrepintió Lucas de renunciar?

De acuerdo a lo que los animadores contaron en la despedida del tiktoker, un médico visitó a Crespo dentro de la casa para examinarlo debido a sus dolores en la espalda.

La idea era conocer su estado para saber si se encontraba en condiciones de poder viajar y regresar a Chile desde Argentina, donde se realiza el programa.

El especialista pidió que fuera llevado a un centro médico para realizar algunos exámenes y confirmar el diagnóstico. “Hoy fui al doctor, antes eran puras suposiciones mías…”, contó.

“Yo llegué con un dolor en la espalda baja muy fuerte, era una discopatía (una patología de la columna vertebral), y aquí, por la perdida de peso y todo, se me avanzó mucho”, relató.

En el centro médico fue evaluado y “me dijeron que era lo que era”. “Mi susto era que empeorara estando acá, comiendo mal, durmiendo mal, el estrés que no pudiera entrenar más y me tuviera que operar, pero me dijeron era lo que era”, continuó.

“Me pincharon con corticoides, me van a dar unos remedios fuertes y no debería empeorar mientras no entrene tan fuerte“, explicó.

Según Lucas, los médicos le aseguraron que no tenía que operarse, a menos se agrave la discopatía, lo que no debería ocurrir si no toma los resguardos.

“Y pucha me da lata pensar que si me hubieran dado esta oportunidad (de ir al doctor) antes de renunciar, por ahí no habría renunciado. El médico me dijo que no era lo que creía”, reconoció.

“Cuando desperté después de la prueba del líder, no me podía mover, estaba con escalofríos, y tengo que estar con esta (faja) que aprieta la guata todo el día porque si no me duele. Estaba súper cagado y fui a renunciar altiro”, comentó.

¿Se queda o se va?

En medio de la conversación, Diana Bolocco preguntó directamente a Crespo, con la información que tiene actualmente, si se quedaría dentro de la casa, a lo que él expresó que sí.

Julio César Rodríguez, en tanto, preguntó a los compañeros qué opinaban y sólo Mónica y Sebastián manifestaron que debería seguir con su decisión de retirarse.

Tras ello, los animadores explicaron que la decisión corre por Gran Hermano y que Lucas debería ir a conversar con él su situación.

En el confesionario, Lucas conversó con Gran Hermano y le agradeció todo lo que le ha aportado el programa, dejando en claro que quería seguir.

“Me quiero quedar acá… y siento que ahora tengo un propósito”, confesó.

Tras escuchar sus argumentos, Gran Hermano le pidió estar completamente seguro. “Quiero hacer algo bueno de esto. Perdón, no voy a venir más a renunciar. He venido como seis veces. Si me echan, que me eche la casa, el público, como son las reglas”, dijo.

Tras ello, Gran Hermano le dio nuevamente la bienvenida a su casa y aceptó su reintegro.

La situación legal de Lucas

Tras su renuncia, se dio a conocer que Lucas arrastraba una querella criminal en su contra por delitos de lesiones graves, por un incidente ocurrido en 2021.

En ella se acusa a Crespo y a un amigo de haber golpeado a un joven tras una fiesta en un departamento en Las Condes.

El proceso lo legal se ha estado realizando por zoom y el Tribunal ya tiene la información de que el joven se encuentra en Argentina participando en el programa.

La próxima audiencia de consciliación está fijada para el 30 de agosto, la cual se realizará de forma telematica y la que ya fue notificada a todos los intevinientes, incluyendo a Crespo.