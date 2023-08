La renuncia de Lucas Crespo sorprendió a todos en la casa estudio de Gran Hermano, luego de que el joven Tiktoker asegurara que había decidido retirarse por motivos de salud. Sin embargo, Francisca Maira aseguró que, antes de comunicar lo ocurrido, Crespo había expresado su arrepentimiento de dejar el espacio y pedido anular su decisión, cosa que producción habría ignorado.

Específicamente, Maira conversaba con Constanza Capelli, quien buscaba darle apoyo a su compañera al verla decaída por la renuncia de su pareja en el encierro. Fue entonces que la modelo de OnlyFans aseguró que la razón tras la partida de Crespo era meramente por salud.

“Yo creo que igual emocional, hay gente que le afecta más. Como él, a mí”, le contestó Capelli, a lo que Maira hace énfasis en que Crespo ha necesitado ir al psicólogo desde la primera semana del encierro.

“Él intenta no salirse (de sus emociones) y yo igual lo he visto mal”, explicó Maira, recordando además que “todos dicen que por mí no se va y ahora me dijo ‘me arrepentí’ y yo, puta… (sic)”, dijo, siendo interrumpida por Capelli.

“Igual que fea esa sensación de arrepentirte y no poder…”, alcanzó a decir.

“Yo creo que el programa tomó… (la decisión final) fue del programa”, respondió Maira.

En eso, la joven explicó que Crespo “fue a decir que en verdad no, que los dolores ya no los sentía. Dijo que se arrepintió y que no se iba a ir”.

Sin embargo, aseguró, “el programa dijo que la Diana iba a dar el veredicto final”.

Según relató Lucas al hablar de su renuncia al reality, el participante incluso se despertaba en las noches por el dolor que le causaba una hernia en su columna.

Así, Gran Hermano le advirtió que tenía 24 horas para confirmar su decisión, cosa que Crespo confirmó tras pasar aquel tiempo.

Durante la transmisión en vivo, en tanto, la conductora del espacio no mencionó la renuncia de Crespo al resto de los jugadores, sino que, tras dar la placa de eliminación, le dio la palabra a Lucas, retirándose del lugar.

Lucas estuvo en silencio por casi un minuto, para entonces confesarle a sus compañeros que había decidido dejar el programa.