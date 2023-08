La participante de Gran Hermano Francisca Maira acabó en el centro de las polémicas tras el último episodio del reality show, donde sumó una centena de denuncias al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por presunto bullying a otra integrante del programa.

Según pudo confirmar BioBioChile, la modelo de OnlyFans suma 256 denuncias en el CNTV durante las últimas 24 horas, debido a sus dichos contra Constanza Capelli, que fueron replicados en la señal abierta de CHV, donde incluso transparenta sus intenciones de agredir a su compañera.

Con esto, la influencer fue apuntada de realizar bullying a Capelli, luego de que especulara que su compañera había realizado una votación espontánea en su contra.

Todo ocurrió tras la eliminación de Francisco, cuando Francisca, Trinidad, Alessia, Viviana y Skarlerth se quedaron conversando sobre la Placa de Eliminación de la próxima semana.

Allí, Trinidad aseguró que Constanza había realizado una “nominación espontánea”, la que, acusó, pondría en peligro a ella y a Francisca.

Fue entonces cuando Maira dijo: “Te amo, mi amor, Coni, nos vemos en la placa guachita, y si me echan a mí me vale pico (sic), porque me va la raja (sic) afuera, maraca culia (sic)”.

“Si tú (Trinidad) y yo nos vamos a placa esta semana, nos va a ir la raja afuera, y esa es una gran diferencia”, aseguró.

La examiga de Constanza, en tanto, dijo que disfrutaría más que nunca la “última cena” que se les ofrece a los nominados el día antes de la eliminación, a lo que Maira transparentó sus deseos por molestar a Capelli.

“La voy a hueviar (sic) tanto en esa cena, que la hueona (sic) se va a querer ir”, advirtió.

A esto, Trinidad, afirmó: “No, no, pasémoslo bien, porque, sino que será mi culpa… va a ser justo el día de mi cumpleaños”.

Más tarde, la influencer especuló que cree que la final será entre ella y Constanza. “Pero si me voy yo, le voy a decir… Le pegaría un charchetazo (sic) en la cara, hueona(sic). Es que tengo unas ganas de pegarle un charchetazo (sic)”, dijo, mientras Trinidad reía.

Esta no es la primera vez que Maira recibe denuncias al CNTV. Hasta el 17 de julio, se habían realizado 1860 denuncias contra Maira por supuestas acciones de acoso sexual contra su compañero de encierro, Lucas Crespo.

Asimismo, a inicios de julio, Camila Capelli, hermana de Constanza, pidió sanciones en contra de Francisca Maira, debido a presuntas amenazas contra Capelli.

“En la mañana vi algo muy desagradable, y espero que Gran Hermano ponga puntos en serio en esta hueá (sic), porque que alguien le diga ‘le voy a pegar un combo en el hocico’ a mi hermana, no debe ser algo que se tome con ligereza”, acusó entonces.