Este lunes Fernanda se convirtió en trending topic en Twitter. Al ingresar solo se encontraba material de Gran Hermano, específicamente de Fran Maira y sus dichos contra Constanza Capelli, que fueron mostrados en el episodio de anoche.

Pero, ¿a qué se debe esto?

Los fans del reality show decidieron iniciar una campaña contra la gran mayoría de los participantes de Gran Hermano, quienes actúan en contra de la favorita del público, Constanza, para evitar que tengan exposición o menciones en redes sociales.

La idea es cambiarle los nombres y llamarlos así desde ahora: Fernanda a Fran, Teresa a Trinidad; Ex Pailita a Skarleth; Verónica a Viviana; Alejandra a Alessia y “Paco” a Rubén.

En las próximas placas, vamos por ustedes güarenes🐍🐀

Teresa al 3331

Carla al 3331

Alejandra al 3331

Fernanda al 3331#GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/NrvByLAmXb — Constanza Capelli Team🩷 (@_flowers13_) July 30, 2023

¿Por qué Twitter se enojó tanto con Fran en Gran Hermano?

Tras la eliminación de Francisco, Francisca, Trinidad, Alessia, Viviana y Skarlerth se quedaron conversando sobre la Placa de Eliminación de la próxima semana.

Allí, Trinidad aseguró que Constanza había realizado una “nominación espontánea”, la que probablemente pondría en peligro a ella y a su nueva mejor amiga Francisca.

La influencer agregó: “Te amo, mi amor, nos vemos en la placa guachita, Coni, y si me echan a mí me vale pico (sic), porque me va la raja (sic) afuera, maraca culia (sic)”.

Trinidad: “Oye la espontánea ya está”

Fernanda: “Mi amor, Cony, nos vemos en la placa wachita y si me echan a mi me vale pico porque me va a ir la raja afuera…”

No las soporto 🥹#GranHermanoChile #GranHermanoCHV pic.twitter.com/aozp5VdZLF — Francita 💟 (@frvncita) July 31, 2023

“Si tú (Trinidad) y yo nos vamos a placa esta semana, nos va a ir la raja afuera, y esa es una gran diferencia”, aseguró.

“La voy a hueviar … que se va a querer ir”

La examiga de Constanza, en tanto, dijo que disfrutaría más que nunca la “última cena” que se les ofrece a los nominados el día antes de la eliminación.

“La voy a hueviar (sic) tanto en esa cena, que la hueona (sic) se va a querer ir”, advirtió.

A esto, Trinidad, afirmó: “No, no, pasémoslo bien, porque, sino que será mi culpa… va a ser justo el día de mi cumpleaños”.

Espero tener lejos de mi vida a cualquier “amiga” como Viviana, que escucha que desde su misma cama, Fernanda se refiere a Cony como “MARACA”, sin incomodarse en lo absoluto. Se acuesta, y le hace cariño, mientras se ríen del bullying que le harán. Maraca eres tú #granhermanoChv pic.twitter.com/hpXMF80QdW — Lula (@LulaEnteiche) July 31, 2023

Más tarde, la influencer especuló que cree que la final será entre ella y Constanza. “Pero si me voy yo, le voy a decir ‘te pegaría un charchetazo (sic) en la cara, hueona(sic)’. Es que tengo unas ganas de pegarle un charchetazo (sic)”, dijo, mientras Trinidad reía.

opino que deberíamos iniciar una nueva campaña de denuncias a CNTV contra la matona y bullie de fernanda, veamos si te va tan la raja afuera como dices💋 #GranHermanoCHV pic.twitter.com/5C7Ry6YrqG — L 🦋 (team lulo agú) (@t0mlinsonxx) July 31, 2023

Tras la viralización de las imágenes, en Twitter el público se está uniendo para dejar sus denuncias contra Gran Hermano ante el CNTV por hostigamiento y llamado a la violencia.