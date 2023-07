En el marco de la avant premiere de “Barbie”, película que debuta mañana jueves en la cartelera chilena, José Antonio Neme y Cathy Barriga tuvieron un hilarante encuentro en la alfombra roja del evento, cada uno en calidad de reportero de sus respectivos canales.

“Pensé que en mi vida había visto todo, y vaya que he visto cosas raras. Pero cuando entro a esa carpa y veo a Cathy Barriga en patines… Yo no he visto absolutamente nada”, reflexionó el periodista en “Mucho Gusto”.

“No sé qué decir. Ella se acercó a preguntarme cosas y yo le dije: ‘bueno, yo le contesto cualquier cosa, pero como usted es tan sensible, cualquier cosa no terminemos en tribunales’. Pero me dijo ‘no, acá estamos en otra cosa’. Pero a mí las cosas no se me olvidan”, señaló Neme, tal como recoge el portal de La Cuarta.

En la actividad, la excalcaldesa llegó en calidad de notera de “Me Late”, programa donde debutó días atrás como una de sus panelistas. “No me vai a hacer un juicio”, le dijo Neme al verla de rosa en la avant premiere. “Que quede en tribunales”, le contestó ella.

“Yo sí puedo decir algo de Barbie. Barbie demostró que las mujeres pueden ser todo, incluso alcaldesas. Y es verdad”, continuó Neme, con no pocas dosis de ironía.

“Yo estoy de acuerdo contigo, José Antonio, porque Barbie nos empoderó, nos hizo soñar con ser doctoras, veterinarias, mamás, incluso astronautas”, dijo Barriba. “O Presidenta… ¿Usted cierra la idea a una carrera política?”, preguntó el reportero. “¡Pero si estamos en otra cosa!”, espetó la ex Mekano.

Al final del diálogo, Neme contrapreguntó: “¿Cómo está hoy Cathy Barriga lejos de la política?”. “Estoy contenta, porque retomo algo de mis inicios. Nunca la eché de menos, pero me buscó y yo acepté”, apuntó.