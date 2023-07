El maltrato animal se convirtió en un tema de la agenda nacional este lunes, luego de dos episodios exhibidos en el reality Gran Hermano con su mascota Bigote.

Uno de los momentos se dio cuando Lucas Crespo, uno de los jugadores, apretó el hocico del perro hasta hacerlo llorar, solo por ir a molestarlo mientras estaba descansando en el sillón.

El otro polémico instante fue protagonizado por Fernando “Bambino” Altamirano y sus dichos en medio de una conversación por el presupuesto mensual para la comida y el debate de si comprar o no alimento para el can.

“Gran Hermano, ¿cómo se vería tu casa con un perro muerto?”, a lo que rápidamente complemento: “De hambre”.

Ambos episodios fueron duramente criticados en redes sociales, e incluso Brownie Presidencial, el perro del presidente Gabriel Boric, lanzó una carta abierta exigiendo la expulsión de los concursantes.

“He visto actitudes que no logro comprender”

En el episodio de este lunes, Diana Bolocco leyó un comunicado de Gran Hermano, donde se hizo referencia directa a lo ocurrido con el animal, aunque no se tomó ninguna medida al respecto.

“Bigote ingresó a la casa como un integrante más de esta familia llamada Gran Hermano. Estábamos seguros de que recibiría solo amor”, comenzó.

“Sin embargo, con el paso de los días, he visto actitudes que no logro comprender. Chistes de mal gusto, cuestionamientos sobre comprarle o no comida y acciones inadecuadas en el trato de un animal que me han obligado a hacer este llamado de atención”, sentenció.

Asimismo, en el comunicado se advirtió que “si vuelvo a ver una conducta, un trato, un comentario, trato o broma en perjuicio de Bigote, tomaré las medidas más severas que van desde una amonestación hasta la expulsión de la casa”.

Tras la declaración, cada integrante se mostró extrañado por las acusaciones, incluyendo a “Bambino” y Lucas, quienes fueron directamente acusados por los usuarios en redes sociales.

¿Por qué no mostraron las imágenes del maltrato a Bigote?

Fue en ese escenario que Sebastián Ramírez , el nuevo concursante del programa, pidió que se mostrarán las imágenes del supuesto maltrato a Bigote.

La idea fue apoyada por la mayoría de los integrantes de la casa e incluso por las redes sociales, donde el hashtag #MuestrenLasImágenes se convirtió en Trending Topic en Twitter.

De hecho, en el mismo programa Francisca García-Huidobro también estuvo a favor de mostrar las imágenes a los concursantes del reality.

Fue Diana Bolocco quien tuvo que responder a dicho cuestionamiento. “¿Sabes por qué? Porque son de muy mal gusto y son violentas. Entonces no me parece que sean imágenes que uno debiera repetir”, explicó.