Luego de que en las últimas horas se haya viralizado una serie de malos tratos contra Bigote, la mascota de la casa estudio en Gran Hermano, el espacio decidió dar un comunicado acompañado de una amonestación contra los integrantes del programa de telerrealidad.

El programa inició con Diana Bolocco informando un comunicado que leería a los integrantes a través de la comunicación directa con los participantes del programa, en donde, tras saludar, destacó la preocupación por “dichos muy desafortunados y conversaciones que han puesto en duda el comprar alimento para Bigote”.

En el comunicado, Bolocco aseguró que “Bigote ingresó a la casa como un integrante más de esta familia llamada Gran Hermano. Estábamos seguros de que recibiría solo amor”.

“Sin embargo”, continuó, “con el paso de los días, he visto actitudes que no logro comprender. Chistes de mal gusto, cuestionamientos sobre comprarle o no comida y acciones inadecuadas en el trato de un animal que me han obligado a hacer este llamado de atención”.

“Como parte de nuestra responsabilidad como seres humanos y como dueños de mascotas, es esencial garantizar que los animales reciban un trato adecuado y respetuoso. Lamentablemente, los últimos días he observado y recopilado evidencia suficiente para sentir que a Bigote no siempre se le ha tratado con el amor que necesita una mascota”, continúa leyendo Bolocco.

Asimismo, Bolocco continuó en el comunicado advirtiendo que “si vuelvo a ver una conducta, un trato, un comentario, trato o broma en perjuicio de Bigote, tomaré las medidas más severas que van desde una amonestación hasta la expulsión de la casa”.

“Este tipo de comportamiento no es lo que yo espero del comportamiento de un participante de Gran Hermano ni tampoco representa el sentir de Chilevisión respecto al cuidado y protección de los animales”, cerró.

Tras leer el comunicado, cada integrante se mostró extrañado por el comunicado, incluyendo a Fernando “Bambino” Altamirano y Lucas Crespo, quienes fueron directamente acusados por los usuarios en redes sociales por las amenazas de muerte por parte de Altamirano y la presunta agresión de Crespo contra el perro.

Entre los comentarios de Altamirano, este lunes destacó una frase del integrante, que aseguró: “Gran Hermano, ¿cómo se vería tu casa con un perro muerto?”, a lo que rápidamente complemento: “De hambre”.

Luego de un breve silencio, el resto de los participantes se rieron de su comentario. Tras retomar el punto del presupuesto, Viviana acotó: “Si el perro es un participante, como se ha demostrado, debería haber más plata”. A lo que Altamirano respondió: “¿Y si lo tiramos a la parrilla?”.

Asimismo, Crespo aparece en unas imágenes que se han viralizado en redes sociales, se ve al participante sujetando el hocico del can hasta hacerlo jadear de dolor.

De todas formas, Sebastián Ramírez pidió que se mostraran videos que probaran los daños a la mascota del hogar, cosa que fue negada por Bolocco. Más adelante, la animadora afirmó que el programa decidió no mostrar el material por su contenido violento.