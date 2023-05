Luego de conseguir grandes cifras de rating y revivir el decaído horario vespertino, Mega anunció la fecha para el final de La Ley de Baltazar.

La producción protagonizada por Francisco Reyes y Amparo Noguera finalizará el miércoles 10 de mayo.

Recordemos que por estos días, la producción gira en torno al matrimonio de Baltazar y Margarita, y cómo Mariano trata de impedir la boda de su padre y su tía materna.

En tanto, Como la vida misma, la teleserie que llegará a ocupar el espacio de La ley de Baltazar, debutará el martes 9 de mayo, después del penúltimo capítulo de la ficción de Mega.

Otros estrenos tras el final de La Ley de Baltazar

Por otra parte, este sábado, se estrenará la segunda temporada del programa vivencial conducido por Rodrigo Sepúlveda “Bajo el mismo techo”, el que relata las vivencias del periodista junto a una familia.

De igual forma, en Mega Plus, continúan los cambios y al reciente estreno de la segunda temporada de “Secretos Urbanos”, se suma “45 minutos con”, un programa de entrevistas conducido por José Antonio Neme, Karen Doggenweiler, Rodrigo Sepúlveda y Karla Constant.

En cuanto a nuestra señal “ETC”, a las dos teleseries coreanas estrenadas el 1 de mayo “Mr Queen” y “High Class”, se le sumarán tres animes; “Fist of the North Star~Legends of the Dark King”, “Itakiss” y “Full Moon”.