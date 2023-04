Monsalve se refiere a veto de Carabineros a Paulina de Allende: "Son hechos que no podemos normalizar"

En su paso por “Mesa Central”, donde abordó diversos temas de la coyuntura política del país, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al despido de la Paulina de Allende-Salazar y al veto que recibió de parte del general de Carabineros Álex Chaván, quien el jueves pasado se negó a entregar información en un punto de prensa hasta que la periodista se retirase del lugar.

“Hay muchos que piensan que ahí se está dañando el derecho a la información, y que no corresponde que ninguna autoridad, de ningún tipo, pueda poner cortapisas a la entrega de información que está obligada a entregar, porque le molesta la presencia de determinada persona por la razón que sea”, comentó Iván Valenzuela, conductor del programa de Canal 13, antes de formular su pregunta.

“¿El gobierno respalda que una autoridad, cualquiera sea esta, le ponga cortapisas a la prensa?”, consultó el periodista.

La respuesta de Monsalve fue enfática: “Yo creo que un principio básico de la democracia, Iván, es la libertad de prensa, y la autoridad no puede condicionar esa libertad de prensa. Por tanto, coincido en que son hechos que no podemos normalizar”, señaló.

Enseguida, añadió: “Es cierto que se dio en un contexto particular, y en ese contexto defender la libertad de prensa es una tarea básica de las instituciones democráticas. Uno puede comprender el contexto, pero también tiene que mirarlo en los principios que deben guiar la conducta de un país. Y a mí me parece que no son ese tipo de hechos los que deben conducir al país”.

En su intervención, también se refirió a las disculpas que ofreció la reportera por el error, antes y después de ser desvinculada de Mega. “Es muy importante la buena fe con la que actúan las personas. Y en este caso entiendo que la periodista actuó de buena fe. Cometió un error y de inmediato, porque fue en el acto, cambió su expresión, por tanto asumo que la periodista actuó de buena fe. Como ella dice, no era su intención causar ningún daño”, dijo.

“También uno puede comprender las condiciones de conmoción que vive el país, y por lo tanto la forma en que se reaccionó en el momento. Pero vuelvo a insistir: cuidar la libertad de prensa. Y por lo tanto, la libertad de opinión es una tarea esencial de las instituciones democráticas”, cerró Monsalve sobre la situación de Paulina de Allende-Salazar.