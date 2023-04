"Llegó el momento de Pedro Pascal, votantes de los Emmy. No lo arruinen", escribió esta semana la revista estadounidense Variety. En los MTV Movie & TV Awards, el chileno competirá en dos categorías.

El actor chileno Pedro Pascal obtuvo dos nominaciones a los premios MTV Movie & TV Awards por su rol como Joel en la exitosa serie “The Last of Us”, que ya confirmó segunda temporada.

El intérprete competirá en las categorías “Mejor Héroe” y “Mejor Dúo”. En este último rótulo, de hecho, comparte candidatura junto a la actriz Bella Ramsey, quien encarna a Ellie en la trama de HBO.

En “Mejor Héroe”, Pascal se medirá ante Tom Cruise (“Top Gun: Maverick”), Diego Luna (“Andor”), Paul Rudd (“Ant-Man and The Wasp: Quantumania”) y Jenna Ortega (“Merlina”).

Por el galardón al “Mejor Dúo”, la competencia no es menos dura: junto a Ramsey, le disputará el rótulo a Camila Mendes y Maya Hawke (“Revancha ya”); Jenna Ortega y el “Tío Cosa” (“Merlina”); Tom Cruise y Miles Teller (“Top Gun: Maverick”); y Simona Tabasco y Beatrice Grannò (“The White Lotus”).

Esta, sin embargo, podría ser la primera de muchas nominaciones que reciba el chileno este año. “Sería inconcebible imaginar una lista de actores nominados a los Premios Emmy sin la inclusión de la superestrella chilena”, escribió esta semana la prestigiosa revista especializada Variety, en un artículo dedicado a las posibles candidaturas del actor.

Según el medio, su nombre no debería faltar entre los nominados a Mejor Actor de Drama de los Emmy 2023, esto por su rol como Joel en “The Last of Us” y sin mencionar su personaje protagónico en la tercera temporada de “The Mandalorian”, por el que también podría recibir alguna candidatura.

