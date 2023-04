Melanie Lynskey tuvo una entrevista con BioBioChile respecto a la segunda temporada de Yellowjackets. En la instancia también recordó The Last of Us y Pedro Pascal.

El pasado 24 de marzo se estrenó la segunda temporada de Yellowjackets, cinta que narra la historia de un grupo de mujeres futbolistas que se pierden en medio de los bosques canadienses y emprenden una lucha por sobrevivir. Melanie Lynskey es una de las protagonistas.

“Han pasado dos meses desde que Shauna le dio la espalda a Jackie, con resultados desastrosos. Frente a su creciente hambre y miedo, la tensión entre nuestras Yellowjackets solo ha empeorado. Las duras condiciones del invierno se intensifican día a día, y la psique de nuestras sobrevivientes se deteriora con la misma rapidez”, indica la sinopsis.

Dentro de la ficción Lynskey interpreta a la propia Shauna, compartiendo roles principales con Christina Ricci.

“En la segunda temporada tú logras conocer un poco más a todo el grupo, entonces se comprende un poco más respecto a quiénes son estas personas, e involucrarse un poco más en su humanidad”, indicó.

Asimismo, la actriz de 45 años asegura que se considera una seguidora de la ficción, debido a que la calidad de los guiones mejoró con el tiempo.

“Me di cuenta que a medida que la historia avanzaba los guiones iban mejorando. Una buena señal, durante la primera temporada, fue que siempre me concentré mucho en leer los relatos apenas llegaban. Me metía mucho en los diálogos”, señaló.

“Una sensación similar tuve dentro de la segunda temporada, lo que me hace esperar buenas cosas para el público”, añadió.

Lynskey viene de ser parte del elenco de The Last of Us, donde interpretó a Kathleen, la líder de un grupo de sobrevivientes que lucha contra Fedra.

Para la intérprete las dos producciones tienen cosas en común: “Dentro de las cosas en que se asemejan está que trata sobre personas comunes que llegan a un punto de desesperación, en donde lo principal es sobrevivir”.

“Esto dentro de un mundo del cual ellas nunca esperaron ser parte. Pienso que ese es el gran punto donde estos dos shows son similares”, agregó.

Melanie Lynskey y Pedro Pascal

Dentro de la entrevista BioBioChile consultó a la actriz respecto a su experiencia trabajando con Pedro Pascal en The Last of Us. Su opinión es clara.

“Ojalá siempre me tocara trabajar con Pedro, porque me encanta cómo es él, en su rol de actor y como persona. Es muy cálido, siempre lo he descrito entre mis amigos como un ‘cálido baño de burbujas’ (ríe), porque siempre te hace sentir muy bienvenida y querida entre los grupos”, indicó

“La verdad es que más allá de los que nos tocó vivir en las grabaciones como personajes, donde Joel se enfrenta directamente a Kathleen, fue una gran experiencia trabajar con él”, agregó.