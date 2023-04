Los seguidores de La Ley de Baltazar volvieron a cuestionar una esperada escena. Y es que la teleserie iba a mostrar cómo se realiza una tradicional “minga” sureña.

La minga es una antigua tradición que suele realizarse especialmente en Chiloé, donde todos los vecinos, familiares y amigos trasladan una casa de un lugar a otro.

En la teleserie de Mega, la “minga” iba a ir en beneficio de Luchito (Luis Rodríguez), quien recibió una casa entregada por el municipio tras una votación del pueblo.

Con una gran cantidad de personas ayudando a mover la vivienda, esta fue traslada por agua y tierra, para posteriormente realizar una fiesta para celebrar.

¿La minga de La Ley de Baltazar o La fierta?

Pero pese al gran despliegue de la escena, los televidentes cuestionaron el momento, asegurando que se trataba de una mediagua y no de una casa. De hecho, la compararon con la “minga” realizada en 1999 por La Fiera, de TVN.

“La ley de Baltazar: más chanta la minga. La minga es traslado de una casa, una casa. No una media agua. Qué ridículo”; “#LaleyDeBaltazar sorry, pero nada superará la Minga de “La Fiera” en el 99′”; “De verdad la minga es por una mediagua? Para eso no es necesario hacer una”; “Mi pieza es más grande que esa minga 😂”, fueron parte de los comentarios que escribieron los tuiteros.

Los que no sabían los seguidores de la historia, es que parte de las imágenes mostradas en Mega pertenecían a una “Minga” real, realizada en febrero de este año y donde también participaron los actores de la teleserie.

Además, de acuerdo a las redes sociales Minga Cochamó, la casa fue una donación realizada y hoy se encuentra en plena construcción para ser entregada de manera oficial.