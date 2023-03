Adriana Barrientos relató el difícil momento que vive debido al constante acoso que sufre de un hombre en sus redes sociales con amenazas de violentarla sexualmente con un grupo de personas.

El relato de la modelo e influencer surgieron en medio del programa Zona de Estrellas, cuando los panelistas hablaban sobre el acoso telefónico que sufrió la abogada Carmen Gloria Arroyo.

En esa rama, algunos participantes en la conversación hablaban de sus experiencias de fanáticos extremos hasta que el animador del espacio, Mario Velasco, aseguró que había conversado con Barrientos sobre un momento que vive en la actualidad.

Así, Barrientos aseguró que constantemente recibe mensajes de un usuario reconocido como “Diego”, afirmando que sospecha que se trate de un perfil falso.

“Esta persona dice que tiene la intención de agredirme sexualmente de la peor forma posible y entre varias personas. Dice que me vaya preparando, porque prontamente voy a ser agredida”, relató visiblemente afectada.

Así, sin mostrar los mensajes en pantalla, compartió su teléfono con sus compañeros, quienes aseguraron que se trataba de “una serie de mensajes cada vez peores, sin respuestas”.

En ese momento, Daniela Aránguiz le preguntó a su compañera si había acudido a cibercrimen debido a las amenazas. Aunque Barrientos no respondió, aseguró que tenía la intención de poder rastrear al anónimo.

Poco después, un poco más afectada, Barrientos afirmó que “él responde a mis historias. Yo igual a veces hago historias en bikini, pero también hago historias en el panel del programa, para promocionarlo, y ahí me dice: ‘prepárate xx’, que compre cosas”, mencionó.

Tras unos momentos, sus compañeros le preguntaron si, debido a las amenazas, ha considerado cambiar el tipo de material que comparte en sus redes sociales. Así, afirmó que “bajo ningún punto de vista. La persona que está mal porque quiere agredir a otra, no yo”.

“Imagínate que este gallo me dice que me va a atacar, no solo él. Que me van a atacar y violentar cinco personas. Él con cinco personas. Entonces es súper violento”, mencionó.

Los intentos de buscar justicia

Al volver a hablar respecto a una posible denuncia por las amenazas, Adriana Barrientos dio una crítica al proceso, asegurando que ya ha acudido en ocasiones anteriores sin éxito.

“Yo no sé lo que pasa. Hace un tiempo atrás había dejado una denuncia similar en cibercrimen y la Fiscalía ni siquiera me llamó a declarar. Llegué con los mensajes de texto, mensajes de Instagram. Denuncié, siempre sin respuesta”, criticó.

“La fiscalía una vez investigó”, añadió poco después, asegurando que lograron dar con la identidad de uno de sus atacantes, así como también en una segunda ocasión le informaron que no había sido posible identificar al acosador.