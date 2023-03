La abogada y animadora de televisión Carmen Gloria Arroyo narró la pesadilla que vivió en 2019 cuando fue víctima de un acoso telefónico donde fue amenazada de muerte en múltiples ocasiones, hecho que dejó a su particular fanático tras las rejas por seis meses.

La profesional conversaba con Eduardo Fuentes en el programa Buenas Noches a Todos cuando el periodista recordó aquel acoso que sufrió su entrevistada, asegurando que había ocurrido “con amenazas violentas”, preguntando por los efectos que tuvo en ella.

En eso, la abogada aseguró que no solo eran mensajes a ella, debido a que también comenzaron a llegar a sus hijos.

“Pasaba de una época donde era un acoso como de un fan: ‘te amo, te quiero, te admiro’. Después, pasó a un acoso algo más subido de tono, más sexual. Y al final terminaba con ‘te voy a matar, te voy a descuartizar’, indicando dónde iba a dejar cada parte”, relató.

Debido a las fuertes amenazas, Arroyo decidió acudir a la PDI. “Se inició un proceso que, lamentablemente, duró más de un año, con diligencias en el extranjero. Finalmente, hasta Informe Especial ayudó a poder capturar a este señor”, relató.

El hombre “estuvo en prisión seis meses, bastante corto para lo que uno esperaría, o para lo que uno desea”, debido a que sus amenazas jamás llegaron a concretarse. “Es un delito menor dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y no ameritaba a una pena mayor”, explicó la profesional.

Los efectos del acoso en Carmen Gloria Arroyo

Aun así, la conductora de Carmen Gloria a Tu Servicio destacó que pese a que nunca se concretaron las amenazas, “sigue un temor latente”. “Al principio uno dice ‘este es un loco de patio’, pero después empiezas a pensar ‘¿y si es verdad? ¿Y si sí ocurre?’“, confesó.

En esa rama, Arroyo recordó además que el sujeto se ponía en contacto con su compañía de teléfonos para bloquear su teléfono.

“Me acuerdo que una vez me fui del canal, tomé Vespucio y había un accidente. Yo llamé desde el canal a Bernardo para avisarle que llegaría en 20 minutos. Salgo, me quedo en el taco del accidente y este señor me había bloqueado el celular. Para Bernardo y mis hijos, yo dije ‘llego en 20 minutos’ y nunca llegué”, relató.

“Estuve más de una hora en un taco, más que Bernardo veía en Twitter que había un accidente, más que yo no contestaba. Bernardo estaba preocupadísimo y yo en este taco muerta de susto”, contó, asegurando que en ese momento estuvo alerta por si el sujeto estaba a su alrededor.

El estar bajo amenazas y la cancelación de su teléfono de forma constante, la abogada aseguró que en ese tiempo vivía bajo “una psicosis súper estresante”, apuntando que una vez terminada la investigación tuvo que cambiar de número.

“Hay un antes y un después. Yo antes vivía más relajada y hoy día me asusto un poquito más”, confesó entonces Arroyo.

Asimismo, la abogada explicó que el sujeto en cuestión se encuentra libre, pero que solo logró estar tras las rejas debido a que acosaba a un cúmulo de famosos y personas importantes.

“Probablemente, si hubiera sido solo una persona, ni siquiera lo habrían buscado. Pero hubo personajes importantes, autoridades en este paquete de psicopateados por él”, cerró.