Un emotivo momento vivió el estreno de la nueva temporada del programa The Voice Chile en CHV, donde uno de los coaches del espacio, José Luis “El Puma” Rodríguez, acabó rompiendo en llanto al empatizar con una concursante.

Todo ocurrió a mediados del programa, cuando Hadonais Nieve, una joven venezolana de 25 años, se paró en el escenario a cantar Él me mintió de Amanda Miguel en las audiciones a ciegas.

Nieve conquistó a los coaches tras poco más de un minuto cantando, logrando que “El Puma” volteara primero su asiento en señal de aprobarla, siendo seguido por Francisca Valenzuela, Prince Royce y Beto Cuevas.

Así, al lograr que los cuatro jurados la quisieran en sus respectivos equipos y al acabar su canción, la joven acabó rompiendo en llanto, a lo que Rodríguez decidió ser el primero en hablar.

“Lo que tú sentiste, yo lo sentí”, dijo de entrada la voz de Culpable Soy Yo. “Primera vez que estoy en este sitio y alguien me eriza, me levanta la piel”, continuó.

En eso, con la voz temblorosa, el cantante reflexionó sobre el estado de la participante, asegurando que “es posible que te haya pasado a ti lo que dice la canción, debe ser que te roza muy adentro”.

“Algo te pasó, y ese algo a mí me lo estás transmitiendo”, dijo, para entonces romper en llanto y cubrir su rostro con las manos por unos segundos.

“Me pasaste tu sufrimiento, tus lágrimas”, confesó entonces.

En esa rama, aseguró que “yo evito eso, porque me pongo una coraza a veces, para que no penetre, pero no sé, rompiste esa coraza, penetraste mi alma. Te felicito”.

“Tienes mucha gente que puede ser tu coach, pero si decides irte conmigo, vamos a llorar mucho”, bromeó entonces, aun con emoción.

En eso, le preguntó a Nieve sobre su procedencia, descubriendo que, al igual que él, era venezolana, a lo que el artista confirmó que “hay algo ahí, conectamos”.

Al hablar también de su labor como cantante callejera, Rodríguez le dijo a la postulante que “te felicito, te admiro y te respeto”. Momentos después, Nieve eligió a Rodríguez como su coach.