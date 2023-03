El ex vocalista de La Ley y ganador de Grammys volverá a cumplir rol de "coach" en el programa de talentos que busca las mejores voces de Chile.

Recientemente, se anunció la segunda temporada de The Voice Chile, que trae este año nuevos coach de ámbito nacional e internacional, entre ellos la artista pop chilena Francisca Valenzuela, el referente del rock nacional Beto Cuevas, el venezolano José Luis “Puma” Rodríguez y el príncipe de la bachata, Prince Royce.

Este año se repitió el plato Beto Cuevas, vocalista del grupo La Ley, que fue coach en la temporada 1 del programa junto a Yuri, Cami y Gente de Zona. El artista nacional ganador del Grammy Latino y Americano, se mostró entusiasta con su regreso al programa y comentó sus percepciones previo al inicio de las grabaciones en conversación con BioBioChile.

“Me siento muy bien, es un desafío nuevo. Siempre es interesante trabajar con gente que hemos trabajado antes, en el caso de los nuevos, los conozco. A Prince Royce no lo conozco personalmente, pero ahora nos vamos a saludar”, puntualizó.

Sobre la posibilidad de ser coach en un programa de talentos como este “dije perfecto porque además este programa es ‘top’, entonces sentí que estaba haciendo una labor de guiar y generarle un camino a tanto talento que hay“.

Asimismo, reparó en la amplia cantidad de “talentos” que circulan en el país y parecen no acabar. “Uno piensa: es Chile, hay menos gente, creo que estrujamos a los mejores en la temporada pasada ¿ahora que vamos a tener?. Pero según lo que me cuentan es que realmente hay gente muy talentosa“, señaló.

Beto Cuevas en The Voice: “Una labor noble”

Ante su tarea como guía de nuevos artistas, Beto Cuevas reconoce que se trata de “una labor súper noble porque nosotros de alguna manera estamos guiándolos para abrirles el camino. Pero insisto, el camino del éxito se lo abre cada persona y cada artista”.

Además, también planteó que el talento no lo es todo. “Me encanta la esperanza que todos le ponen para llegar a ser número 1, pero eso no necesariamente significa que vas a tener una carrera. El esfuerzo y el corazón que tú le pongas a lo que haces es lo que realmente va a determinar el éxito en tu vida, a todo nivel”, apuntó.

Sobre su pasado en el programa, también afirmó que continúa en contacto con sus anteriores pupilos: “Yo los monitoreo y me siento particularmente orgulloso de todos los cantantes de mi equipo, porque muchos de ellos están trabajando constantemente y eso es lo mejor de todo”.

“Finalmente, el camino del trabajo es el que te va encaminando hacia la cima y de ahí a que lleguen a lo más alto posible, eso ya depende de cada quien, de la tenacidad que tengan y el poder de visualización del éxito”, agregó.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘The Voice Chile’?

Según informó CHV, el programa se estrenará el próximo 19 de marzo, con nuevos artistas de todos los estilos que capítulo a capítulo escogerán a sus coach.

Beto Cuevas en particular se refirió al género urbano, que está en auge durante el último tiempo en Chile. “También hay lugar para ellos por supuesto. Estamos aquí para identificar su estilo y guiarlos en eso”, aseguró.

“Yo no soy un cantante urbano, pero sé reconocer si alguien tiene pasta y dedos para el piano“, puntualizó. “Todos tienen potencial porque son jóvenes y están absorbiendo de alguna forma lo que sucede hoy en día, y están viendo que es lo que quieren hacer”.

“Lo importante para estas nuevas generaciones es que ellos identifiquen bien lo que realmente están buscando porque si lo que tú estás buscando es fama hay muchas formas. Pero una carrera que pueda evolucionar, desarrollarse y crecer y llegar a las altas esferas del éxito eso ya es el carácter artístico de cada quien”, concluyó.