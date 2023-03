Duras palabras mencionó la actriz Ingrid Cruz, que en conversación con Martín Cárcamo durante el programa De tú a tú que se emitirá este domingo, recordó los momentos en que se enteró de la pérdida de un embarazo en 2010.

Este sería su segundo hijo, para quien además ya tenía todo listo, según apunta Página 7 a partir de un adelanto del programa. “Me hacen ecografía y no hay latidos (…) Entonces el doctor me dice ‘¿llamo a alguien para que te pase a buscar?”, recordó.

Tras recibir esta noticia la actriz también reveló que estuvo llorando su pérdida durante 3 meses “ahí me fui a la mierda. Fue lo más duro que he vivido en la vida, por lejos… se me partió el alma. Saber que tu hijo está muerto dentro tuyo es muy fuerte”, completó.

Asimismo, recordó que en ese momento ya tenía 5 meses y medio de embarazo y todos los detalles preparados para recibir a su segundo hijo, “tenía pieza, tenía nombre, tenía todo“, agregó.

Por otra parte, Ingrid Cruz también reflexionó sobre los episodios de abuso sexual que vivió en su infancia, de parte de una ex pareja de su madre.

“Es terrible vivir algo así. Fue por muchos años y todavía tengo heridas de guerra. Todavía tengo crisis de pánico, vivo con miedo”, confesó.

La actriz estará en el programa acompañada de su hija de 15 años, Emilia, quien comentó estar considerando dedicarse a las artes escénicas igual que su madre, “la actuación está entre mis dos opciones, la otra es diseño de modas”, planteó.