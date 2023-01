La presentadora de televisión Paulina Nin de Cardona recordó la vez que rechazó la propuesta amorosa que recibió por parte del cantante mexicano Emmanuel, cuando la animadora estaba a cargo de presentarlo en el Festival de Viña del Mar.

Todo ocurrió en el programa Juego Textual, donde la coanimadora Chiqui Aguayo le preguntó por aquel encuentro con el músico, a lo que Nin, entre risas, explicó su experiencia.

“Yo estaba animando el Festival de Viña y me toca presentar a Emmanuel. Es regio él, porque es guapetón y coquetón. Pero yo estaba casada”, comenzó narrando, a lo que las panelistas del espacio comenzaron a bromear respecto a su estado civil de entonces.

Así, la comunicadora recordó que su esposo incluso estaba en la Quinta Vergara, a lo que, entre risas, Paulina Nin aseguró que “si no hubiera estado casada, me como a Emmanuel”.

“Pero obvio, si era muy rico. Además, yo lo presento y digo ‘Señoras y señores, con ustedes esta noche, este hombre maravilloso, al cual yo le daría un beso en nombre de todas las presentes’“, recordó, para luego imitar los gritos del público.

“Él estaba con un sombrero, se pone de espalda al público y me dice ‘¿Y por qué no me lo das en la boca?’. Y yo quedé epaté”, narró.

Asimismo, Nin afirmó que decidió omitir el comentario del músico, a lo que el mexicano decidió partir su show en el festival con el tema Bella señora.

“Él cantaba y miraba para adentro, donde nos sentábamos, porque no había camarín en esos años”, comentó.

Pero el coqueteo no duró solo ese encuentro, ya que años después, en el año 2000 específicamente, Nin recordó que “fui jurado internacional y estaba Emmanuel”, desatando la reacción del resto de las panelistas.

“Yo dije ‘ah, esta es la mía"”, bromeó, para luego asegurar que entonces “yo estaba también con marcación (en pareja)”.