Paulina Nin fue la invitada del nuevo capítulo de De tú a tú, donde la presentadora de televisión compartió con Martín Cárcamo diferentes momentos de su vida íntima y profesional. Fue ahí que Paulina Nin recordó el tenso incidente que vivió con Antonio Vodanovic en medio del Festival de Viña de 1992.

Los animadores de televisión viajaron a la Quinta Vergara para recordar los años en que Nin animó el evento estelar en cuatro ocasiones diferentes en 1983, 1985, 1991 y 1992. Fue ahí que Cárcamo recordó una historia, donde el célebre rostro del festival, Antonio Vodanovic, le regaló una rosa.

“Sí, fue una rosa que no había comprado ni él”, dijo tajante la presentadora. Fue entonces que recordó la historia ocurrida en 1992, en el marco de la presentación de la banda Loco Mía.

Fue ahí que Nin recordó que todo ocurrió un 14 de febrero y que aquel ramo de rosas se lo había dado su esposo de entonces, Canuto Errázuriz.

“Estábamos en comerciales y teníamos que volver para presentar a Loco Mía. Nos ubicamos, estaba con Horacio Saavedra y la orquesta y todos estaban emocionados esperando a Loco Mía. Entonces, viene el productor y me dice ‘Paulina, estamos al aire’ y yo veo que Antonio no está”, narró.

Fue por eso, en la urgencia, que se decidió por presentar a los artistas sola, asegurando que “me pongo a hablar no más: ‘Maestro Horacio Saavedra, con esta característica volvemos a la Quinta Vergara porque comienza a bailar el público y ya vienen ellos’. Y empieza la música de Loco Mía y salen con los abanicos”.

“Antonio no aparecía por ninguna parte, no estaba. Era como si los Ovnis lo hubieran abducido”, relató, pero entonces lo vio llegar por una orilla, a sus palabras, “indignado”.

“Se sube al escenario y me dice ‘tú no podís presentar sola’ (sic.). Yo le digo ‘y vo’ no podís desparecer’ (sic.). Todo esto a dos metros del jurado, todo con una sonrisa, para que no se notara”, recordó Nin.

Fue entonces que Nin decidió ir tras bambalinas a hablar con Vodanovic, descubriendo su paradero: “se había subido a la grúa y de ahí él quería presentar a Locomía. Y como no le avisó a nadie, para todos desapareció”.

“Me enojé, mandé a todo el mundo a la punta del cerro y dije: ‘¡quiero una van, me voy al hotel!"”, recordó la animadora, atrayendo a diferentes miembros del equipo para evitar su salida.

“Yo les digo: ‘digan lo que quieran, que me enfermé, que estoy embarazada, que comí una lechuga mal lavada, cualquier cosa porque me voy’ y el otro sentado, amurrado en una silla”, recordó.

“Empezó a llegar más gente para arreglar el tortazo que había y todos me encontraron razón porque él no le avisó a nadie. Fue un malentendido que no lo hizo con maldad, pero también se salió de casillas y no correspondía”, contó.

Fue entonces que subió Errázuriz con las flores para ver a su pareja llorando de rabia, aunque acabó siendo echado por Nin. “Yo no me iba a ir, porque soy profesional. Pero de que lo hice sufrir, lo hice sufrir”, comentó entre risas sobre Vodanovic.

Fue entonces que Antonio Vodanovic quiso actuar y se dirigió a Paulina Nin.

“Del ramo de flores que me había mandado Canuto, saca una rosa, la arranca y se hinca delante mío. Me dice: ‘ya po’ flaca, no le pongas tanto’. Entonces le digo: ‘¡Todavía agarras flores que no son tuyas, que no has comprado! Fresco de porquería. Porque soy profesional me voy a quedar, pero a mí no me vienes a tratar mal nunca más’. De ahí yo creo que se dio cuenta que no podía ser así”, concluyó.