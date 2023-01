El músico Leopoldo Méndez, mejor conocido como DJ Méndez, será el nuevo invitado al programa Juego Textual, espacio donde relatará la vez que sufrió una golpiza en Suecia por parte de 16 hombres.

En un adelanto al que tuvo acceso BioBioChile, el músico comenta su estadía en Suecia, relatando que pese a estar en un país del primer mundo, su experiencia no estuvo exenta de racismo por parte de los suecos.

Todo empezó cuando, en una disco, quiso sacar a bailar a una chica. “Ella me dijo ‘No bailo con cerdos’. Me piqué, le respondí, y unos hombres me empujaron”, relató.

Tras ello, poco a poco el número de sujetos aumentó y desde el recinto los expulsaron a todos. “Nos echaron a todos de la disco y afuera siento que viene una manada de rinocerontes”, aseguró.

Asimismo, Méndez apuntó que el ataque se realizó por parte de 16 sujetos. “Me masacraron”, contó.

Por otro lado, DJ Méndez también relató que por esas mismas fechas tuvo la oportunidad de conocer a la estrella internacional Jennifer Lopez, luego de coincidir en una mesa en un club privado en Estocolmo, donde ella promocionaba un disco.

“Me dijo ‘You got beautiful eyes and I love your smile’ (‘Tienes unos hermosos ojos y amo tu sonrisa’) (…) Yo me considero con harta personalidad, pero ella era Jennifer Lopez, así que me derretí entero”, admitió.

En la época de su mayor fama, a inicios de los 2000, la voz de “Estocolmo” admitió que también fue víctima de los excesos, apuntando que “probé de todo, cualquier droga que pudieras nombrar, porque era un loquillo que quería vivir la vida”.

“Yo estaba pesando 45 kilos, dormía dos horas. Me iba a morir al ritmo que iba, perdí la noción del tiempo”, confesó, apuntando que finalmente decidió ingresar a rehabilitación para salvar su vida.