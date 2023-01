El viernes se emitió el último capítulo de “Más Vivi que Nunca” en TV+, programa que en su despedida dejó una comentada postal: el beso entre los panelistas Daniela Nicolás y Daniel Valenzuela.

A pesar de las duras críticas y descargos de ambos contra el canal privado, la dupla quiso decir adiós en un halo festivo y con un sorpresivo gesto.

El momento ocurrió cuando Valenzuela hablaba de las canciones imperdibles para festejar el Año Nuevo, instancia que la ex Miss Chile aprovechó para acercarse al panelista.

“¡Oye, es el último día, Daniel!”, dijo la modelo antes de tomrle la cara y darle un beso. La reacción de Valenzuela fue inmediata: “¡Me dio algo!”, dijo ante las risas del panel.

Cabe señalar que días atrás, mediante una transmisión vía Instagram Live, Nicolás y Valenzuela se refirieron en duros términos al fin de “Más ViVi Que Nunca” luego de más de un año y medio en pantalla.

“De verdad que esto fue como un balde de agua fría”, se sinceró Daniela Nicolás evidentemente emocionada. “No nos esperábamos esto, estamos súper tristes. Espero de todo corazón que el programa se pueda seguir haciendo con este equipo tan lindo en otra parte”, dijo.

“Es una pena que por decisiones de priorizar otro programa nosotros hayamos tenido que tomar otro rumbo. Por eso quisimos hacer este Live con el Dani, porque queríamos de verdad ser honestos con ustedes”, agregó.

Daniel Valenzuela, por su parte, añadió: “Los resultados nos avalaban, era uno de los dos programas más vistos del canal (…). Esto tiene su génesis desde Me Late, un programa que le iba muy bien. Es así de claro: el canal hizo una apuesta por programas que no iban a conectar con el público, por programas absurdos, me hago cargo (de lo que estoy diciendo)”.