Tras casi un año y medio en pantalla, desde el canal TV+ confirmaron el fin del programa “Más Vivi Que Nunca”, animado por Vivi Kreutzberger.

El espacio, que además contaba con la participación de los panelistas Daniela Nicolás, Daniel Valenzuela y Jenny Cavallo, emitirá su último episodio este viernes 30 de diciembre.

“Fue un privilegio contar con una figura como Vivi Kreutzberger”, comentó hoy mediante un comunicado oficial Gonzalo Cordero, director de programación de TV+.

“TV+ agradece el profesionalismo y compromiso de Vivi Kreutzberger, junto a todo el equipo de profesionales y técnicos de Kubi, la productora a cargo del show”, se lee en el texto difundido este lunes.

Panelistas de “Más Vivi Que Nunca”: “Por priorizar otro programa, hemos tenido que tomar otro rumbo

Mediante una transmisión vía Instagram Live, Daniela Nicolás y Daniel Valenzuela se refirieron al abrupto término del programa, sin esconder sorpresa y emoción al respecto.

“De verdad que esto fue como un balde de agua fría”, se sinceró Daniela Nicolás, evidentemente emocionada.

“No nos esperábamos esto, estamos súper tristes. Espero de todo corazón que el programa se pueda seguir haciendo con este equipo tan lindo en otra parte”, dijo la ex Miss Chile.

“Es una pena que por decisiones de priorizar otro programa nosotros hayamos tenido que tomar otro rumbo. Por eso quisimos hacer este Live con el Dani, porque queríamos de verdad ser honestos con ustedes”, agregó entre lágrimas.

Daniel Valenzuela, por su parte, añadió: “Los resultados nos avalaban, era uno de los dos programas más vistos del canal… Esto tiene su génesis desde Me Late, un programa que le iba muy bien. Es así de claro: el canal hizo una apuesta por programas que no iban a conectar con el público, por programas absurdos, me hago cargo (de lo que estoy diciendo”, apuntó.

“Los resultados no los han avalado, y las consecuencias las estamos pagando nosotros”, reflexionó.