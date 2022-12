“Por favor, discúlpame, te voy a interrumpir (…) yo no estoy pidiendo trabajo”, con esta frase Luis, una de las personas damnificadas por el megaincendio de Viña del Mar, paró en seco al periodista Rodrigo Sepúlveda luego de que este hiciera un llamado a su nombre.

El periodista Gonzalo Ramírez se encontraba en terreno recogiendo los testimonios de las personas afectadas por el masivo siniestro que afectó a la quinta región, fue en el momento en que hablaba con un vecino del sector Nueva Aurora identificado como Luis que ocurrió el incómodo momento.

El hombre contó a los micrófonos de Mega que había sido despedido poco tiempo antes de la emergencia que acabó con su hogar, por esta razón el conductor de Meganoticias decidió hacer un llamado para encontrarle trabajo a Luis al mismo tiempo que compartía una sentida reflexión, sin embargo, esta no cayó muy bien en el damnificado.

“No sabe por qué fue despedido y hoy día es una persona de fuerza, de lucha, que quiere dejar un legado, un tipo que tan emocionado dice: ‘esta es la cocina donde cocinábamos con mi mujer y ya no está. Esta es mi casa y ya no queda nada’, y dice ‘me despidieron por viejo’, ¿qué? ¿Qué significa que te despidan por viejo?”, comenzó reflexionando Rodrigo Sepúlveda.

“El tipo tiene talento, tiene carácter, puede trabajar perfectamente, entonces basta en este país con esa política de decir que la gente por tener mayor edad va a tener incapacidad. Por favor, que alguien le pueda dar una mano como corresponde, un trabajo correcto“, alcanzó a decir el conductor de noticias antes de ser interrumpido por el hombre.

A esto Luis le dijo: “Rodrigo, por favor, discúlpame, te voy a interrumpir. He sido un poco impertinente. Yo no estoy pidiendo trabajo, y voy a decirle a todo Chile lo siguiente: Aquí está ante ustedes un ingeniero mecánico (…) me he ganado la vida sin pedirle trabajo a nadie, con mis conocimientos y mis deseos de trabajar”.

“No estoy pidiendo trabajo, no quiero ningún trabajo por el momento, porque mi trabajo está aquí. Volver a rehacer lo que tuve”, le aclaró a Sepúlveda. A esto agregó: “Rodrigo no me pidas trabajo públicamente, por favor, porque no la necesito. No digas por favor que yo soy un hombre acabado, porque aquí me ves de pie”, le dijo.