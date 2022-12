El periodista de CHV, Humberto Sichel, acudió hasta la zona afectada por los incendios forestales en Viña del Mar la tarde de este viernes, fue en ese contexto que recibió una agresiva respuesta de uno de los damnificados por la catástrofe.

El comunicador se encontraba mostrando parte de los cerros y viviendas que resultaron completamente quemadas por el siniestro, fue en ese momento que un hombre de un grupo de personas que se encontraba recogiendo escombros lo llamó con un grito por lo que Sichel se acercó a ellos.

“Hagamos ese llamado”, le respondió al hombre cuando ya se había acercado lo suficiente. “Le salió tele ¿no"”, le dijo el periodista al hombre con humor.

“Pregunta, es que tenemos dos versiones, algunos dicen que no vengan porque es difícil el acceso, otros dicen que vengan, usted dice que faltan manos acá”, le contó Sichel.

A esto el hombre le explicó: “Sí, pero que se bajen allá viejo -dijo apuntando a la distancia- y a pata pa’ arriba a ayudar”.

“Que vengan manos, con palas, con guantes, ¿qué se necesita?”, le consultó el periodista, ante lo que el hombre reaccionó inesperadamente con una agresiva respuesta.

“Y qué querí que vengan a mano a ayudar, con pala po’ weon"”; “¿No, pero qué se necesita?”, le insistió Humberto Sichel al enojado hombre.

“Pala po papito, saco, gente y manos po papá. No haga preguntas hueonas (sic)”, le respondió. “Pero no se enoje. No son preguntas hueonas (sic), porque allá, justamente a dos casas, nos dijeron que no, que tenían listo”, le afirmó el comunicador.

Luego de esto, el periodista se despidió del damnificado y retomó la comunicación con el estudio, dejando atrás el altercado.