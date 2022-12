Durante la noche del domingo, el animador de televisión Martín Cárcamo presentó en televisión a su madre, Drina Papic, quien recordó su reacción al enterarse de la bullada detención de su hijo en 2013, luego de conducir bajo la influencia del alcohol.

Papic y Cárcamo conversaban con Cecilia Bolocco en su programa Todo por Ti, donde la ex Miss Universo quiso destacar aquel momento para saber cómo la madre del presentador del Festival de Viña del Mar se sintió con la noticia.

“Yo lo viví como cualquier mamá de una persona que no conoce nadie más que su entorno cercano: Con rabia, pena”, dijo de entrada la madre del comunicador.

Respecto a la detención, Papic narró que al día siguiente del evento “recuerdo que mi hija me dice que no salga, porque Martín está en todos los kioscos esposado”.

“Le dije ‘me da lo mismo, porque estoy enojada como mamá de Martín Cárcamo, no como mamá de la persona que trabaja en televisión’“, señaló entonces.

Asimismo, apuntó que “los periodistas hicieron su pega, le dije a Martín que cuando tienes un éxito sales en la portada de los diarios ¿Te mandaste una embarrada? Sales en la primera página también”.

En ese momento, Bolocco le preguntó a Papic sobre cuál hubiese sido su reacción de haberlo encontrado ella misma en ese estado. “Creo que, y aunque no sea correcto, que le habría pegado una cachetada”, confesó entonces.

“Estaba furiosa. A mí no me importó que fuera una persona conocida, yo me enojé como mamá (…) Pero para él fue tremendo, uno de los golpes más duros en el plano laboral y lo personal. Incluso estuvo depresivo”, aseguró.

Martín Cárcamo y la historia de su detención

Durante el año 2013 y justo en medio de uno de sus mejores momentos trabajando en el matinal Bienvenidos y en el programa estelar Vértigo, Martín Cárcamo acabó en las portadas luego de ser detenido por conducir bajo efectos del alcohol.

Es por esto que el propio Cárcamo quiso recordar su experiencia, marcando que aquella vivencia “marcó un antes y un después en mi vida”, apuntando que en esa época “no estaba pensando. Lo que estaba haciendo era echarle para adelante, con poco tiempo para sentarme a pensar”.

“Yo era tan poco respetuoso con mi físico que hacía ‘Vértigo’ y al día siguiente hacía matinal, una locura”, recordó.

Todo ocurrió luego del capítulo final de esa temporada del estelar. Entonces, tras animar el matinal, se quedó en el canal, sin comer nada.

Terminado el programa, el equipo celebró con champaña y luego todos fueron a una fiesta hasta la mañana siguiente. El error de Martín fue que decidió, tras dormir un poco, irse manejando a su casa.

“Me para el carabinero y me pongo nervioso. Me dice ‘Baje la ventanilla’, y, como no veo por este ojo, en vez de bajar el vidrio de adelante bajo el de atrás. Yo dije ‘Aquí se acabó todo’”, relató.

Luego, como ese día empezaba sus vacaciones, se fue a la playa para encontrarse con su familia. “Ahí me vino el bajón”, lamentó.

Sin embargo, fueron sus hijos quienes lo ayudaron a salir adelante tras entenderlo y perdonarlo. “Eso me llenó de ánimo, y me enseñó también que no soy ilimitado. Yo quería hacerlo todo, y eso es un craso error”, dijo.