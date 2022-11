El animador de televisión Karol Lucero realizó un mea culpa respecto a sus polémicas más potentes en el mundo del espectáculo chileno: la vez que realizó un body sushi para su cumpleaños número 30 y la broma que realizó mientras grababa un programa de radio.

El comunicador se refirió a ambas controversias en el programa Juego Textual, donde comentó la multitudinaria “funa” que hubo en su contra durante el estallido social. Entonces, fue consultado sobre los posibles motivos de su declive en la opinión pública.

Así, el ex Mucho Gusto evidenció que hubo una época en que se publicaron diferentes excesos de su parte, entre ellos, el video viralizado en 2018 donde salía conduciendo su programa en Radio Carolina.

Entonces, Lucero tenía un contacto telefónico con una auditora. En medio de la conversación el conductor se distrae cuando emerge la cabeza de una persona desde abajo de la mesa de transmisión y él intenta impedir que se asome y continuar con el diálogo, simulando a la vez un acto sexual.

“Se me escapó de las manos, fue una situación que no debería haber ocurrido”, indicó, calificándolo el episodio como una “mala broma”, a lo que entonces señaló que consideraba desproporcionadas las acciones que tomaron en su contra por el video.

“Incluso si fuese sexo oral no sería para funar a una persona en la calle. A mí no me lo estaban haciendo y me suspendieron de mi trabajo. También ofrecí disculpas públicas en un canal de TV. ¿Qué más tenía que hacer o qué más me tenía que pasar por una mala broma?”, preguntó.

Asimismo, el comunicador quiso señalar que “no es una conducta habitual, (fue) un error”. “Yo trabajé 13 años en la radio, con una conducta intachable, y por un error no puedes echar a una persona”, argumentó.

Más adelante, en el mismo programa, recordó entonces otra polémica que vivió. Entonces, le consultaron qué había sido lo más controversial que hizo en algún cumpleaños, donde respondió que realizó un body sushi.

Específicamente, Lucero quiso realizarlo para su cumpleaños número 30, porque lo había visto en una fiesta a la que fue en extranjero.

“Fue una excentricidad de muy mal gusto en ese momento. Ese no es un hábito, nunca lo he hecho y lo hice solo en esa ocasión”, explicó entonces.

Asimismo, apuntó que “esa es una de las ocasiones en que digo ‘qué mal estuve’, y no lo volvería a hacer”.

“Fue algo consensuado con las personas y nunca hubo una cosificación a la mujer, porque también hubo un hombre. Es de pésimo gusto pero nunca se hizo para denostar a alguien”, cerró entonces.