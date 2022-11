El ex Mucho Gusto será el nuevo invitado al programa Juego Textual donde recordó el odio que recibió tanto en marchas como en redes sociales desde octubre de 2019.

El ex chico Yingo, Karol Lucero, se refirió a la ola de “funas” que recibió desde 2019 y los diversos comentarios de odio que recibe en redes sociales, donde apuntó incluso que parte de los comentarios en su contra durante el estallido social “no hicieron más que perder el tiempo”.

El comunicador participó en el programa Juego Textual, en donde comentó diferentes aspectos de su vida, retratando, principalmente, su declive en la opinión pública que incluso lo alejó de la televisión.

Así, fue consultado respecto a la multitudinaria “funa” que Lucero sufrió en el estallido social. “Me cuesta entenderlo, porque hasta septiembre de 2019 era todo perfecto, y en octubre todo cambió”, señaló, a lo que recordó también cómo se transformó en un símbolo del descontento.

“Yo le puedo caer bien o mal a alguien, pero de ahí a salir a marchar… Creo que las personas que salieron con carteles no hicieron más que perder el tiempo en una de las oportunidades más grandes que hemos tenido en la historia para alzar la voz”, lamentó.

Respecto a los mismos comentarios, recordó también cómo fue descrito como “degenerado” y “acosador”, apuntando que no existiría alguna justificación a dichos términos debido a que no tiene denuncias ni por acoso, ni por estafa, ni por violación.

Aun así, aseguró también que aunque no tiene denuncias en su contra, “he cometido errores en el pasado, pero cada uno de esos errores ha sido un aprendizaje”.

Karol Lucero y su historia de superación

Asimismo, tampoco consideró sentirse identificado como símbolo de privilegio, recordando sus inicios antes de la televisión, donde vivió en una mediagua hasta los 19 años.

“Soy parte de este sistema, estudié en un liceo y fui el primero en ir a la universidad de mi familia. Cuando yo vivía en una realidad precaria y veía estas realidades distintas a la mía, no hacía más que incentivarme y motivarme”, señaló.

También fue consultado sobre el motivo de por qué muestra sus lujos en redes sociales. “Lo que piense el resto me importa una raja (sic). Eso me lo gané, no robé a nadie ni pasé a llevar al del lado, y las personas que deciden seguirme en redes sociales son las personas que quieren verlo”, puntualizó.

“Nadie está obligado a hacerlo, hay un botón que dice ‘dejar de seguir’, y así es como debería funcionar la democracia digital”, aseguró.

Lucero además destacó es que si bien es cuestionado en redes sociales, es muy diferente a su realidad, apuntando también que “nunca se perdió lo que construí durante 15 años”.