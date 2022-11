Durante la noche del martes, el fotógrafo Jordi Castell quiso hacer un mea culpa recordando una de sus críticas de moda más mordaces, donde describió a Raquel Argandoña como un “jurel con retención de líquido” tras su pasada por una Gala de Viña.

El hecho ocurrió en el programa Tal Cual, conducido por Argandoña y José Miguel Viñuela. Entonces, los animadores conversaban con el profesional recordando diferentes momentos de las Galas del Festival de Viña del Mar.

“Hablando de comentarios de Festival, tengo que hacer un mea culpa”, comenzó diciendo Castell. “Cuando yo empecé hace 22 o 24 años en televisión, era panelista de un Festival de Viña y a ti te traté de jurel con retención de líquido”, lanzó entonces.

Así, Argandoña afirmó recordar aquella crítica. “Me trataste de jurel. Fui con un vestido negro de látex y andaba una peluca negra como Cleopatra”, describió entonces.

“De hecho Pato Araya estaba en el mismo hotel y me dice ‘cómo te mandas esa cagá y le dices eso a la Raquel"”, recordó también Castell.

Fue en eso que Viñuela consultó a su compañera sobre aquel comentario, a lo que la ex Zona de Estrellas mencionó molesta: “cómo no iba a cachar si salió en todos lados, en todos los diarios. Aunque yo no le dije nada”.

La reconciliación entre Jordi Castell y Raquel Argandoña

Asimismo, el ex Primer Plano no evitó recordar que un año y medio después Argandoña la nombró en una revista de espectáculos. “Le piden su opinión sobre el mejor vestido de la televisión chilena y me nombra. Fue el mejor cachuchazo que me han dado en la historia de mi carrera”, relató.

Una semana después de aquella publicación, ambos se encontraron durante el estreno de una película. “Me acerco a la Raquel y le digo ‘gracias por lo que dijiste de mí’ y no te acordabas”, recordó entre risas el fotógrafo.

“¿Tú le dijiste jurel-jurel o jurel tipo salmón?”, bromeó entonces Viñuela, buscando volver a la polémica historia.

“No, me dijo jurel no más (…) Por mucho menos han desaparecido algunos, pero se la perdoné, le vi futuro a este cabro”, replicó divertida Raquel Argandoña.

Respecto al motivo de su comentario, Castell solo se restó a decir que posiblemente “debí haber dormido mal, estado con el tornillo más suelto de lo que siempre lo tengo, pero algo pasó y dije ‘qué se cree esta señora, se cree jurel con retención de líquidos"”.

El hecho ocurrió en el año 2004, cuando el fotógrafo estaba en Canal 13 y se encontraba hablando respecto a la Gala de Viña de aquel año.