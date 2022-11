La exconductora de televisión, Katherine Salosny, se refirió al abuso sexual que sufrió tanto ella como su hermana por parte de su padre. Esto a raíz de su libro El abuso no es un espectáculo.

En conversación con Chilevisión Noticias, la comunicadora afirmó que fue la agrupación de Las Tesis lo que la impulsó a comenzar a escribir el libro, sintiendo que ya era el momento adecuado para hablar de las secuelas que sufrió del abuso.

Así, Salosny recordó cuando su progenitor pasó por un proceso judicial sobre abuso sexual en contra de una menor de 8 años en el año 2005.

“La PDI estaba investigando a mi padre y me preguntaron si había antecedentes. Dije que sí. Fue una tremenda oportunidad de justicia, especialmente para mi hermana Marisol y para esa niña”, comentó la ex conductora de Mucho Gusto.

Asimismo, aseguró que su madre no supo de la situación hasta que la propia Salosny quiso declarar en aquel juicio. “Para ella fue muy difícil enfrentar todo, no solo lo mío, sino que todo lo que se nos venía, todo lo de mi hermana y todo lo que ella misma sufrió”, recordó.

Entonces, afirmó que su madre incluso tenía normalizado este tipo de abusos, por lo que en algún momento incluso le dijo que “a todas se nos ha metido alguien a la cama alguna vez”.

“Era una situación normalizada, también en mi abuela y mi tía. Ahí empiezo a descubrir todo lo que hay detrás: cómo esa carga llega a este momento, donde estamos en un proceso de juicio por primera vez contra mi papá. Fue brutal”, destacó.

“Ser víctima de abuso es muy devastador en la vida de las personas (…) Yo no quería ver la verdad. No quería entender que lo que a mí me había pasado, había sido un abuso realmente”, confesó entonces, admitiendo que incluso se sintió culpable de lo sufrido.

Sobre este sentir, explicó que “todo eso es parte de la devastación, las dudas, y de las complejidades que tiene esto. Hay gente que dice ‘pero, ¿cómo lo saca ahora?’ Pero, perdón, por favor no lo digas nunca más, porque cada persona tiene su propio tiempo para enfrentar eso”.

Katherine Salosny y los efectos de los abusos de su padre

Cuando en 2005 su padre comenzó el proceso legal por abuso, la propia Salosny rememora que ocurrió en el peak de la farándula.

“Recuerdo ver un montón de cámaras y periodistas que se me vienen encima a ponerme micrófonos y apretarme y preguntarme cosas como ‘¿Qué fue lo que te hizo?’… unas preguntas de un nivel de violencia e ignorancia brutal”, lamentó.

Fue así que ella, con la ayuda de su pareja de entonces, compartieron a los medios una carta titulada como “el abuso no es un espectáculo”. Finalmente, Salosny padre estuvo un mes en prisión preventiva y salió bajo fianza, condenado a cuatro años de libertad vigilada.

“Hoy ha cambiado un poco más la ley, en aquellos tiempos no era tan así”, expresó. “Mi padre era rubio, ojos azules, hablaba cuatro idiomas… los jueces, hombres”, describió.

Asimismo, la animadora recordó que se enteró de la muerte de su progenitor hace seis años. “Si bien el abuso es imperdonable, tuve momentos felices con él. Él era mi héroe hasta que apareció el monstruo”, reflexionó.

Fue en ese momento que su entrevistadora le preguntó si alguna vez culpó a su madre, cosa que ella confirmó. “Una sentía abandono. Y el abandono es muy fuerte cuando eres tan niña”, comentó.

De igual forma, Katherine Salosny confirmó que tuvo miedo de lanzar el libro sobre lo que pensaría su familia, quienes, aunque admitieron la dureza del relato, apoyaron el mensaje del escrito.

“Nos tomamos de las manos las tres (ella, su madre y su hermana) y juntas seguimos adelante. Y ese es el mensaje: no estamos solas. Siempre hay alguien a quien uno puede acudir”, cerró.