Daniela Aránguiz se refirió por primera vez, de forma abierta, a su separación definitiva con Jorge Valdivia, asegurando que se encuentra “consigo misma” y descartando tener una nueva relación.

Aquello lo dijo en una breve declaración al programa de farándula Qué se comenta, de Andrés Caniulef y Jon Reyes, donde reflexionó en torno al tema en particular.

“Estoy bien, estoy conmigo misma, no estoy con nadie más. Una mujer no necesita estar con un hombre para estar bien y tranquila, eso me costó muchos años entenderlo. No estoy con nadie, estoy con migo mismo y estoy muy bien”, expuso.

De acuerdo a lo que comentaron los panelistas, Valdivia dejó el hogar familiar hace un mes y medio. Asimismo, la expareja estaría esperando un año para llevar a cabo el divorcio.

Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia

Hay que señalar que, hace algunos días, Daniela Aránguiz había dado luces respecto al quiebre con el exfutbolista, al enviarle un saludo de cumpleaños donde indicó que seguirían siendo familia.



“Feliz cumple Jorge, siempre seremos familia”, escribió en ese entonces la modelo en una storie de Instagram, donde aparece junto a sus hijos.

Posteriormente confirmó que estaba sola a través de una declaración a otro programa: “Soy una mujer libre y tengo todo el derecho a estar conociendo a quien yo quiera”.

“Eso no significa que con todas las personas que salgo esté de novia o algo, pero te voy a admitir que sí, nos coqueteamos y él me ha invitado a salir. Yo estoy separada, pero jamás le ha faltado el respeto a nadie”, cerró.