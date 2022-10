El exconductor de Mucho Gusto, José Miguel Viñuela, habló de su salida de Mega tras la polémica que se generó luego de que le cortara el pelo de manera sorpresiva y en vivo a un camarógrafo. El comunicador afirmó que para él la situación también fue “dura”.

El animador, que participará en el episodio de este domingo de Todo por tí, contó en un adelanto del programa que incluso sintió que se “satanizó su imagen” luego del incidente.

De acuerdo a la madre del conductor de televisión, Paulina Infante, este episodio fue el “peor de su vida”.

“Lo peor fue el corte de pelo. Lo vi tan destruido, porque José Miguel es una persona maravillosa, y ver como mamá las brutalidades que escribían de él, que lo acusaron como abusador, como abuso de poder, pisando a la gente, encontré que no lo merecía“, afirmó la mujer.

Las palabras de Paulina fueron secundadas por Viñuela, quien agregó: “Existe una satanización de imagen, donde la gente está buscando quién se puede caer, y me tocó caerme a mí”.

A lo que añadió: “Puedo tener muchos defectos, pero no tengo ningún poder de nada, y para mí fue súper duro lo que pasó, porque me costó la salida de Mega, el canal que adoraba, donde pensaba que iba a terminar mi carrera“.

No obstante, el comunicador reconoció que las consecuencias de la “broma” son solo su responsabilidad: “Yo mismo trunqué mi carrera televisiva, me hago responsable de eso. Me hago tan responsable que al día siguiente me paré a pedir perdón solo en pantalla”.

Cabe recordar que fue en julio del 2020 que José Miguel Viñuela sorpresivamente tomó unas tijeras durante la emisión en vivo del matinal de Mega, se acercó al camarógrafo José Miranda y le cortó el pelo sin previo aviso ni acuerdo, a modo de broma.

Sin embargo, para el trabajador audiovisual, la situación nada tuvo de graciosa, por lo que decidió llevar el episodio a instancias legales.

En tanto, en las redes sociales, el animador fue duramente criticado por su actuar. Tiempo más tarde, el conductor de televisión dejó el canal luego de finalizar su contrato.