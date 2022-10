Una sincera conversación mantuvo el destacado escritor y poeta nacional, Hernán Rivera Letelier, con el animador Eduardo Fuentes, en el programa “Buenas Noches a Todos”. La que aseguró podría ser la última debido al Parkinson.

Allí el Premio Nacional de Literatura hizo un recorrido por su carrera y por su vida, contando cómo se ha visto afectada por la enfermedad.

El artista dijo estar en “franco deterioro” debido a este mal. “Estoy pensando que a lo mejor es la última entrevista que doy por televisión. Ya se nota mucho el Parkinson y no quiero dar pena”, sentenció.

“También la última que doy por radio, porque se nota que me cuesta mucho el hablamiento (sic). Apenas hablo”, dijo.

Asimismo, el autor de “El vendedor de pájaros”, aseguró a “siempre dije que el escritor ideal debería ser mudo, yo voy rumbo porque en un par de años quedo mudo”.

“No sé si viste a Muhammed Ali en sus últimos días, o cómo murió un hermano mío de Parkinson. Su muerte me dejó un convencimiento y es que no quiero terminar como él”, reconoció.

La inolvidable vida de Hernán Rivera Letelier

Ganador del Premio Nacional de Literatura, Hernán Rivera Letelier comenzó a escribir a los 9 años, tras la muerte de su madre. Las letras lo ayudaron a superar el duelo a tan corta edad.

Un gran fanático de Mon Laferte, a quien escucha “a todo volumen”, sus últimos años ha estado marcados por dos infartos que lo acercaron a la muerte.

“Le tenía miedo a la muerte, pero más le tenía rabia porque había tantas cosas por hacer, por cumplir, pero después de conocerla, me reconcilié con ella. Pero escribiendo sé que no va a llegar, mientras yo escriba no voy a morir”, dijo.

Adentrándose en el tema, también habló de cómo imagina su funeral. “Yo converso con mi gente y les digo que no le avisen a nadie que estoy muerto y que me fueran a enterrar a un cementerio olvidado en la pampa, pero no me quieren hacer caso”, contó.

Eso sí, dijo que “si me quieren hacer un velorio que sea con música ranchera”.

“No quiero que sea nuestra última entrevista”

Tras la entrevista, el animador volcó sus sensaciones a través de redes sociales, donde compartió una foto con el escritor.

“Si el sol del norte es una piedra envuelta en llamas, entonces Hernán Rivera Letelier será el arcoíris de la pampa”, comenzó en Instagram.

“Es lo que vemos después de la lluvia. Es lo que escuchamos después de una masacre. Es lo que palpamos en las salitreras. Es eso y tantas cosas más. Es quién nos regaló la llave para desentrañar esa misteriosa corte de hombres y mujeres atrapadas en la niebla del tiempo”, añadió.

“Gracias Hernán por estar en nuestro programa, no quiero que sea nuestra última entrevista, no quiero que te apagues, porque egoístamente queremos más aventuras que nazcan de tus manos”, continuó.

“Te admiramos, no solo porque eres un prodigio imposible en el desierto, sino porque eres la gente y el pueblo. Eres la lengua de esos muertos y el albacea de sus lágrimas. Gracias por tanto querido amigo”, cerró.