En el marco del estreno del programa Famosos a Clases, la periodista Ivette Vergara habló con el diario El Mercurio recordando su salida del matinal de Mega, Mucho Gusto, donde apuntó quien sería el responsable de su desvinculación en el programa matutino.

Así, recordó su abrupta salida del programa, asegurando que más allá de las decisiones de los ejecutivos el matinal, sus problemas se enfocaban en una serie de conflictos en torno al entonces productor del programa, Pablo Alvarado.

“No lo pasé bien en el último tiempo en Mega, pero no por los ejecutivos, sino por los problemas internos que había con el productor del programa (Alvarado). Por eso decidí incursionar en los negocios”, puntualizó la profesional.

Asimismo, aseguró que “ahora me siento valorada. Yo en Mega tuve varias oportunidades, pero también creo que me subvaloraron en un minuto. Me pudieron haber aprovechado en más cosas y no lo hicieron”.

Por otra parte, Vergara también fue consultada sobre una posible llegada al matinal Buenos Días a Todos, marcado recientemente por la renuncia de Carolina Escobar, apuntando a que no ha tenido conversaciones al respecto.

“Yo creo que el canal está buscando en este momento a alguien más y te diría que tampoco está en mis planes (animar el programa)”, dijo.

De todas formas, explicó también su gusto por el estreno de Famosos a Clases este domingo en horario prime, donde dos famosos competirán respondiendo preguntas de materias escolares. De acuerdo a Vergara, el primer capítulo tendrá a Eduardo Fuentes y Pamela Díaz.

Ivette Vergara y su experiencia en Mucho Gusto: “Vi maltrato”

La semana pasada, Vergara estuvo como invitada en el programa Buenas Noches a Todos, donde también recordó su salida de Mucho Gusto, destacando que no fue su decisión salir del espacio.

Aun así, Vergara relató que “lo estaba pasando mal hace ya un año, entonces estaba adelantándome y yo no quería seguir”.

“¿Por qué lo estabas pasando mal?”, le preguntó entonces Fuentes.

“A mí no me gusta el maltrato a la gente y vi maltrato”, respondió entonces. Si bien Vergara descartó que los malos tratos fueran en su contra porque “en ese sentido soy parada de la hilacha, súper buena onda, respetuosa, y siempre me he hecho respetar”, sí fue testigo de diferentes episodios.

“Yo trato bien y me preocupo de eso, pero sí, con otras personas me parecía que no era la forma. Kathy (Salosny) lo pasó mal, hubo gente que lo pasó mal y a mí esas cosas no me gustaban”, añadió.

De igual forma, la comunicadora apuntó que “también lo empecé a pasar mal en el aire” debido al ambiente en el matinal.

“Por ejemplo, tú tenías una preparación y a veces querías dar tu opinión, pedías la palabra y no te la daban. Ese tipo de cosas para mí eran una falta de respeto”, explicó.

“Soy súper matea y me gusta prepararme, y a veces me quedaba hasta la 1 o 2 de la mañana estudiando, preparando mis entrevistas, y al día siguiente sentía como que no te consideraban, y yo decía ‘no puede ser’”, recordó.

Al respecto, Vergara aseguró que en múltiples ocasiones quiso hablar respecto a aquella situación y que “lo planteé muchas veces y era como ‘bueno, se toma la moción, te llamamos’”.

Asimismo, lamentó el hecho de que si bien en pleno apogeo del matinal “lo pasábamos muy bien, había ciertas alarmas”.