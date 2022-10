Millaray Viera emitió un “chiste cruel” durante el matinal Contigo en la Mañana de CHV el pasado viernes. La presentadora comparó la actual cartelera del Festival de Viña con la próxima gala de Yo Soy, que tendrá lugar la noche del domingo.

Viera se encontraba despachando desde el set del programa, que ella misma conduce y lanzó un ocurrente comentario mientras conversaba con Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.

JC le comentaba en que consiste la gala de este domingo cuando la animadora hizo el chiste, que sacó risas en internet. “Todos los que han ganado en la semana se juntan (los concursantes de Yo Soy) y se elige al mejor del mes ¿no?”, le preguntó.

“Es como ver Viña en la época de Antonio, no como ahora”, bromeó Viera, señalando a Antonio Vodanovic que se encontraba junto a ella en el set y que animó el Festival de Viña durante los años que el público ha catalogado como “la mejor época” del evento.

Ante la broma, recibió algunas reacciones desde el estudio por parte de los conductores del matinal. “Oooh… que mala onda”, comentó Monserrat Álvarez.

Sin embargo, Millaray Viera no es la única que no quedó complacida con los invitados de Viña 2023. Y es que gran parte del público ha reparado en que los artistas no son del gusto de la mayoría del público y que ya no se hacen los esfuerzos que hubo en el pasado.

Aunque las opiniones son divididas, pues hay quienes que han quedado bastante contentos con la cartelera de artistas para el verano de 2023.

Por ahora, el evento ha confirmado la participación de músicos como Camilo, Maná, Nicki Nicole y Alejandro Fernández. Mientras que en el ámbito nacional ficharon a artistas urbanos como Paloma Mami y Polimá Westcoast.