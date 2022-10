La actriz chilena Katyna Huberman se refirió a un difícil momento que vivió en su juventud con una expareja, cuya violencia psicológica la dejó sufriendo trastornos alimenticios.

Huberman fue parte de los invitados al nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde también estuvo Bastián Bodenhofer, Pamela Leiva, Gabrielle Benni y la diputada Emilia Schenider.

Fue entonces que, en medio de la sección Punto de Encuentro, tanto Schneider como Leiva hablaron de las discriminaciones que sufrieron por sufrir sobrepeso en su juventud. Así, mientras Leiva acababa de hablar, la actriz quiso intervenir.

“No alcancé a decir esto en la entrevista, pero quiero aportar con mi experiencia”, apuntó la intérprete, a lo que el animador del espacio, Jean Philippe Cretton, la invitó a ponerse de pie.

“Al final, todas estas experiencias de discriminación no necesariamente le ocurren a una persona gordita o con sobrepeso.Yo también sufrí de discriminación y yo no estaba gordita” , comenzó diciendo Huberman.

En eso, la actriz aseguró que sufrió discriminación por parte de una expareja que, constantemente, criticaba su aspecto y su personalidad.

“Me decía todo el tiempo que estaba gorda, que por qué mi pelo era crespo y no liso, por qué no me reía despacio, por qué hablaba con garabatos, por qué era gozadora, por qué no era como cuica”, recordó.

Asimismo, aseguró entonces que “básicamente, me torturó tanto que terminé con bulimia, con trastornos alimenticios, porque alguien me decía y me pedía todo el tiempo que fuera alguien que no era yo”.

“Nunca entendí por qué estaba conmigo si quería estar con otra persona”, lamentó también Katyna Huberman.

“Quiero contar que esto no tiene que ver con el peso, sino con las experiencias, con el maltrato. El abuso, sobre todo en este tema tan absurdo que tiene que ver con la imagen, finalmente tiene que ver con cómo te sientes tú”, reflexionó.