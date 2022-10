La influencer habló sobre la lluvia de comentaros negativos que recibió a través de redes sociales tras afirmar que no se vacunaría contra el covid-19. Además, mencionó que la situación afectó a su familia.

Ayer sábado se emitió un nuevo episodio del programa La Divina Comida por las pantallas de Chilevisión. En ocasión, los invitados fueron la periodista Fernanda Hansen, el alcalde Germán Codina, el diseñador Cristian Preece y la influencer Catalina Vallejos.

En el programa, Vallejos se refirió a la polémica que protagonizo en redes sociales tras decir que no se vacunaría contra la covid-19. La ex calle 7 afirmó que recibió críticas negativas tras aquella situación a mediados del año pasado.

Fue precisamente cuando Preece le consultó sobre lo más difícil que le ha tocado enfrentar como influencer, que la modelo habló sobre dicha situación. “De todos mis años de vida, creo que ha sido lo más cuatico que he vivido”, comentó al respecto.

En el transcurso de la conversación, Vallejos explico que una seguidora le consultó sobre si se inocularía contra el virus, a lo que ella respondió que no, argumentando que ya se había contagiado.

“Yo dije que no, porque ya me había dado covid. Ya había sentido lo que pasaba en mi cuerpo. Además, tenía un poquito de miedo, la verdad, porque recién estaban saliendo estas dosis”, platicó la influencer.

“Dije esto, y después me empezaron a hacer mierda en los matinales, ministros, no sé, salió en todos lados y yo así como: ‘¿Qué pasa?’(sic)”, recordó.

Comentarios negativos hacia Cata Vallejos

Tras recordar aquel momento que vivió, Catalina Vallejo mencionó que tanto ella como su familia lo pasaron mal debido a los comentarios negativos de las personas en redes sociales. Asimismo, contó que finalmente optó por recibir la vacuna.

“Me dolió demasiado, lo pasé mal, pésimo. Fue fuerte para mi familia, verlos que están mal o que sufren por mí, no me gusta, cada uno tiene su opinión”, reveló entre emocionada la ex calle 7.

“Saque de todo esto un poco de aprendizaje. Aparte, la gente no sabe todo mi por de tras, me preocupo de tomar vitaminas en la mañana, alimentarme bien y las cosas más nuevas, obviamente me dan más nervios y le tengo un poco más de respeto, a eso iba mi comentario”, agregó.

Tras contar su experiencia, los demás invitados empatizaron con Vallejos en el sentido de que su mensaje pudo malinterpretarse entre sus seguidores y destacaron la efectividad que tuvieron las vacunas como herramienta para contener la pandemia en aquel momento.