La exesposa del animador de televisión Iván Núñez, Marlene de la Fuente, se refirió al problema judicial que tiene con el comunicador luego de no pagar por los gastos personales de los niños. En la instancia reveló que hace tres años sus hijos no ven a su padre.

La periodista y expareja del conductor de televisión Iván Núñez, Marlene de la Fuente, participó en un reciente capítulo del programa Me Late, donde relató parte del proceso judicial que enfrenta con el padre de sus hijos.

De la Fuente explicó que el conflicto legal se restringe al no pago de los servicios básicos del hogar, la colegiatura y salud de sus hijos, monto que debería pagarse aparte de la pensión de alimentos, la cual ambos han admitido que es saldado mensualmente.

La comunicadora habló en extenso sobre el problema que la mantiene enfrentada con su exmarido y padre de sus cuatro hijos, donde, además, reveló que hace tres años Núñez no tiene relación con ellos, ya que los mismos niños se niegan a verlo.

“No ve a mis hijos”

La situación se habría dado luego de que Marlene De la Fuente no pudiera asistir a un juicio realizado durante el 2019, en el que se habrían dicho “muchas cosas feas” sobre ella y ante la ausencia de su abogado, según declaró en el programa.

Fue a partir de las acusaciones emitidas durante esa instancia -las cuales no reveló- que una curadora visitó su hogar para conversar con los niños, como resultado los hijos de Iván Núñez habrían pedido no volver a verlo, decisión que no fue apelada por el animador de TVN.

“Del 2019 que no ve a mis hijos. Con mi hijo mayor tuvo tres salidas. Un día él llegó y me dijo: ‘Mamá no más’, por qué le pregunté, y él me dijo ‘es una decisión que yo tomé. Ya he dado todas las oportunidades, ¿y sabes qué? No más’“, le habría dicho a Marlene.

En la misma conversación, la periodista afirmó que existió una instancia en la que Iván Núñez habría intentado echarla de la casa familiar junto a sus hijos con la excusa de venderla posteriormente al divorcio. Ante esto, De la Fuente tuvo que declararla como “bien familiar”, para poder permanecer en ella.

Encontrón con Andrés Caniulef

La participación de la exesposa de Iván Núñez no estuvo exenta de enfrentamientos. Esto ya que luego de que Andrés Caniulef, periodista y panelista del programa, le preguntara sobre por qué no se hacía cargo ella de las deudas de sus hijos, Marlene le afirmó que con el dinero de la pensión alimenticia no le era suficiente.

Luego de mostrar un aviso de corte de agua en pantalla, De la Fuente explicó: “Sabes cuánto está debiendo? 1 millón 621 mil pesos… qué vergüenza. La deuda está desde octubre de 2021. Dejó de pagar el agua, el gas y todos los gastos de la casa”, afirmó.

Ante esto, Caniulef le dijo: “Solo una pregunta de sentido común: ¿por qué no lo pagas tú?”. A lo que Marlene le contestó: “Sentido común… ¿Tú crees que con 2 millones y medio puedo pagar la colegiatura de mis cuatro niños —que vale 2 millones 600 mil mensuales— el preuniversitario, luz, agua, gas y gastos comunes?”, dijo de manera irónica.

Mensaje de Marlene de la Fuente a Iván Núñez

Al cierre de su participación en el programa, la mujer aprovechó de enviar un mensaje a su exmarido: “Iván, qué difícil situación… hazte cargo de los niños, eso te pido, nada más. Nosotros no tenemos nada en común, nada que hacer. Acá es por el bienestar de nuestros hijos”.

A lo que agregó: “Recuerda que yo te conozco Iván, 20 años juntos, podría decir muchas cosas de ti, y podría mostrar muchas cosas de los chats y los mails, pero no lo voy a hacer. Podría abrir unas carpetas que yo tengo, pero no lo voy a hacer. No voy a abrir ningún tema nuevo, absolutamente ninguno, pero sí voy a refutar todas las mentiras que se digan, porque no tengo ningún problema“, le advirtió.