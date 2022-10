Durante la noche del domingo, el humorista Gigi Martin recordó con Martín Cárcamo uno de los momentos más duros de su vida cuando enfrentó la muerte de su hermano, Quintín, evento que acabó provocando un reencuentro con Mauricio Flores.

Mientras conversaban de sus recuerdos en el programa De Tú a Tú, el comediante recordó entonces la relación con Quintín, apuntando que siempre fueron muy unidos hasta que este decidió acercarse a Flores.

“Quintín era muy apegado a mí pero, de pronto, esto cambia cuando va a trabajar con Mauricio, con quien estábamos peleados a muerte”, recordó, apuntando que su ira creció en contra de su hermano.

El enojo llegó al nivel en el que incluso ignoró a su familiar por meses, sin importar si lo veía por la calle, donde simplemente, aparentaba no haberlo visto.

“Yo entonces dije: ‘mi hermano murió para mí’ y a los dos o tres meses, mi hermano murió”, lamentó entonces.

“Jamás en mi vida había escuchado un grito tan desgarrador como el de mi sobrina. Fuimos, cuando llegamos a Padre Hurtado, estaban los bomberos, carabineros y él ya estaba fallecido”, narró Martin.

Pese a que su hermano ya había partido, el humorista pidió a todos tener un momento a solas con el cuerpo de Quintín, quien todavía estaba en su cama, inmóvil. “Recuerdo que conversé con él, le pedí mil perdones por lo que había dicho”, contó.

“Estaba en los pies de la cama y de repente miro para al lado y estaba Mauricio. Yo no lo veía desde hace mucho tiempo, y nos encontramos a los pies de la cama, en el lecho de mi hermano muerto”, recordó el cómico.

Así, pese a la enemistad que tuvieron por tanto tiempo, Gigi Martin recordó que “nos abrazamos y yo lloraba desconsoladamente porque ver a mi hermano ahí, frío… le daba charchazos en la cara y nada. Fue muy fuerte”.

Gigi Martin y la muerte de su hermano Quintín

Según narró el cómico, su hermano murió producto de un paro cardio respiratorio tras estar un día infartado. “Cuando fue al hospital le dijeron que era una gastritis. Después fue a un doctor particular y también le dijo que era una gastritis”, lamentó.

En eso, Martin admitió que sigue sintiéndose culpable por sus palabras y comportamiento antes de la partida de su hermano. “Fue muy difícil sacarse esa culpa, aún me da vuelta ese momento. A mí me gusta mucho viajar de noche solo, ahí me acuerdo mucho de él”, confesó.

Asimismo, apuntó que la muerte de un hermano “no se lo doy a nadie. Es terrible. No sentía que estaba pasando, era irreal, sentía que era mentira”.

De todas formas, todavía quedaba otro golpe por vivir: darle la noticia a su madre. Según narró el humorista, fue él quien quiso hablar con su madre sobre la partida de Quintín.

“Mi mamá estaba sentada y le digo sin preparar nada ‘mamá, quintín falleció’ y ella me dijo: ‘no, si ya sé. Él me avisó’“, narró, asegurando que la noticia lo dejó helado.

“A mi mamá no le vi derramar una lágrima. En el cementerio dijo solo una frase: ‘tanto que le costó salir de acá, pero no le costó nada irse’. Eso fue todo lo que dijo. Desde entonces mi madre ya no era la misma”, lamentó, apuntando que a su mamá le dio una profunda depresión.