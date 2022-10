La noche del viernes, Alejandra Fosalba estuvo en Podemos Hablar, programa nocturno de CHV. Allí recordó aquellos momentos de su carrera televisiva en los que le tocó hacer desnudos en cámara.

La actriz comentó como lidiaba con las reacciones de los televidentes y algunas de las anécdotas que compartió incluso con otros actores. “Valió la pena, pero creo que fuimos un poco más allá. De alguna forma todos estábamos probando cuál era el límite”, dijo.

En la misma línea, reconoció que en realidad había explorado los límites de sí misma. “Siento que no lo encontramos mucho. En mi caso, siento que transgredí mis propios límites“, comentó.

Así mismo recordó que le avergonzaban las reacciones del público. “Era muy vergonzoso encontrarse en la calle con la gente que me decía, con tono picarón, que me vieron anoche en una escena, por ejemplo”.

Adicionalmente, hizo memoria de una incómoda anécdota que vivió durante un rodaje. “Una vez en una escena de ducha, yo estaba de espalda y me puse un tipo taparrabo”, comenzó la actriz.

“Me estoy duchando y de repente veo a un sonidista que está de tal manera que no me estaba mirando, me evitaba, y resulta que el taparrabo estaba en el suelo, estaba a potope. Obvio que tuve que seguir, imagínate partir todo de cero.”, reveló.

Alejandra Fosalba finalmente comentó como fue grabar aquellas escenas con su colega, Francisco Melo. “Hay mucha anécdota de desnudos con Pancho. Por ejemplo, teníamos que practicar, ver técnicas para que se viera natural y por supuesto, sin pasarse para el otro lado”, concluyó.