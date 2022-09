Un breve desliz pasó la periodista Monserrat Álvarez durante la mañana de este miércoles, luego de que la animadora recibiera una particular pregunta sobre la Teletón que la complicó por unos pocos segundos.

En esta jornada, diferentes rostros televisivos pasarán por los matinales para hablar de los planes de la Teletón, que espera celebrarse el 4 y 5 de noviembre.

Mientras intercambiaban diferentes preguntas, Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, se acercó a Álvarez para lanzar una breve pregunta mientras Álvarez destacaba la participación de diferentes medios.

“Oiga Monse. Una pregunta: ¿Julio César va a ir este año?”, le preguntó por lo bajo el animador de televisión, provocando una reacción inmediata en Álvarez.

“Ah no sé. Pregúntele a él”, aseguró, provocando carcajadas en los comunicadores Daniel Fuenzalida, Martín Cárcamo, Eduardo Fuentes, Karen Doggenweiler, así como también en Antonio Vodanovic y Daniela Nicolás.

De todas formas, la periodista continuó: “¿Qué tengo que ver yo con sus decisiones personales? Soy casi su esposa en la práctica”, reclamó.

Tras ello, volvió a explicar sus palabras, apuntando que “soy su señora televisiva, pero no manejo tantas cosas”.

Julio César Rodríguez y su participación en Teletón

Una semana antes del cruce entre Monserrat Álvarez y el principal rostro del evento, Rodríguez conversó con Kreutzberger en el late Pero Con Respeto. Ahí, tras preguntar respecto al posible reemplazo del animador en la cruzada solidaria, el ex Sábado Gigante lanzó una indirecta al periodista.

“¿Quién me reemplaza? Es una marca que hemos creado entre todos… Menos tú, porque no has ido a la Teletón”, mencionó Kreutzberger, provocando la risa de su entrevistador.

“Cualquier palo me ha tirado”, se limitó a decir Rodríguez para intentar cambiar el tema.

“¿Vas a ir tú o no a la Teletón de este año?”, le preguntó nuevamente Don Francisco, a lo que Rodríguez, nuevamente, quiso cambiar el tema. De todas formas, el comunicador no cerró la puerta a una posible aparición.