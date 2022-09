El periodista de espectáculos no pudo contener la emoción al momento de hablar del popular rostro de TVN. "Nunca le escuché una palabra que te hiciera sentir mal", recordó.

Luego de que esta semana la periodista Bárbara Rebolledo recordara una serie de rumores que protagonizó con Karen Doggemweiler por Felipe Camiroaga, el periodista Carlos Tejos criticó el resurgir del hecho que ocurrió hace más de una década, para luego, dedicar sentidas palabras al animador.

El periodista se encontraba en Me Late Prime cuando, al inicio del programa, recordó dicha polémica, asegurando que “es de tan baja monta”, asegurando además que no tendría sentido reflotar aquel episodio.

Fue en eso que Daniel Fuenzalida recordó la muerte de Felipe Camiroaga, asegurando que la entrevista a Bárbara Rebolledo surgió cercana a la fecha del accidente en el avión Casa-212, a lo que Carlos Tejos quiso referirse a esta fecha.

“Yo solamente pido, en virtud de lo que significa, que Felipe Camiroaga merece estar en paz, merece respeto, merece ser, incluso, idolatrado por lo que significó él para la televisión y el cariño del público”, llamó el profesional.

Fue en eso que aseguró que recordar esta fecha “me da pena”. “Por todas las veces que compartí con Felipe, cuando veo las noticias o veo que la gente le rinde honores, me emociona, y pienso como que no está muerto”, añadió conmocionado.

“La vida es tan injusta, él era un compadre que fue resiliente, se hizo casi a sí mismo, fue querido y ayudó a mucha gente. Es cierto que se lleva muchos secretos, pero todas las glorias son públicas, especialmente por su lado humano”, destacó Tejos.

Asimismo, lamentó que haya “tanta gente penca en el mundo y que no se va. No es que le desee mal a nadie, pero hay gente que es tan buena y se la llevan, parten, mueren. Y no lo digo solo por Felipe”.

“Felipe debe ser unos ocho meses menor que yo, pero él era un tipo encantador, nunca le escuché una palabra que te hiciera sentir mal. Siempre atento, siempre preguntando cómo estabas. A diferencia de otros rostros, que cuando se apaga la cámara van a hacer lo que tienen que hacer”, rememoró.

“Yo insisto, este tema me quiebra, me pongo tiritón cuando hablo de cosas que son penosas. Será porque estoy viejo y me emociono, pero siento que la muerte de Felipe fue injusta”, lamentó.

De igual forma, reflexionó en el antes y después del animador, asegurando que su partida “quebró a tal nivel a ese equipo tan comunado, bien afiatado, que de ahí empezaron los avatares, la sintonía, los cambios, un punto de inflexión en el sentido de que fue un golpe bárbaro”.